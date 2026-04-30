Ana Rosa Quintana, sobre Aldama: "Ha apuntado al Presidente como jefe de una organización criminal"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en las graves acusaciones de Víctor de Aldama durante su declaración en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas'.

"Buenos días. El number one. Eso es lo que ha dicho Aldama sobre Pedro Sánchez en el juicio mascarillas. A mascarilla quitada, Aldama se ha autoinculpado de todos los delitos que se le atribuyen a cambio de un pacto para reducir su condena. Ha apuntado al presidente como jefe de una organización criminal, ha hablado de financiación ilegal del PSOE con el petróleo de Venezuela, ha señalado a Begoña Gómez por sus negocios particulares y asegura que él era el protagonista de "Un país en la mochila", con bolsas del Carrefour llenas de billetes que llevaba en una mochila Montblanc al Ministerio. Con la verosimilitud del que entona el mea culpa, ha protagonizado su propia película, que está entre el "Yo confieso" de Montgomery Clift y "Uno de los nuestros" de Martin Scorsese", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Si alternamos las frases de Ábalos en la moción de censura contra la corrupción con las frases de Aldama en el Supremo, el caso toma la dimensión de una hipocresía infinita"

La presentadora ha continuado: "Aldama tendrá que desmontar todo con pruebas, pero asegura que el presidente era uno más, de hecho, era era el uno, y que además había financiación ilegal en el PSOE. Por estas acusaciones ya han sido citados en la Audiencia Nacional el 14 de mayo Koldo y Aldama. Aldama ha tirado de la manta zamorana durante ocho horas en el Supremo y ha dicho cosas que tendrá que demostrar con pruebas. Si alternamos las frases de Ábalos en la moción de censura contra la corrupción con las frases de Aldama en el Supremo, el caso toma la dimensión de una hipocresía infinita. Ábalos: "La corrupción ha actuado como un auténtico cáncer de nuestra democracia".

"Aldama: "Si hay una jerarquía, Sánchez está en el escalafón uno, Ábalos en el dos porque era el que daba y otorgaba, Koldo en el tres y yo en el cuatro. Me dicen desde el PSOE que se ha puesto encima de la mesa cupos del petróleo convertidos en dinero". Ábalos: "La ejemplaridad debe empezar por el Gobierno". Aldama: "Llevaba al ministerio mochilas con 250.000 euros en billetes en bolsas del Carrefour. Entregué 1,8 millones al PSOE entre 2019 y 2020 en donaciones". Pedro Sánchez: "Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo, sinceramente, después de mi reflexión, que España lo que necesita son ocho años más de Pedro Sánchez", ha sentenciado en directo.