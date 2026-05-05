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España

Sheinbaum carga contra la reivindicación de Cortés en plena visita de Ayuso a México

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Ayuso y Nacho Cano rinden homenaje al "mestizaje" y a Hernán Cortés en México. Europa Press
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha arremetido este martes contra quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, advirtiendo de que “están destinados a la derrota”.

Mensaje durante la conmemoración del 5 de mayo

Durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el estado de Puebla, la mandataria lanzó duras críticas:

A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota”.

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Asimismo, añadió: “Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”. Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.

Un día antes, Ayuso participó en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Hernán Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el mestizaje como elementos positivos de la historia compartida entre ambos países.

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