Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Villarejo por el encargo de un empresario sobre Martinsa-Fadesa

Compartir







La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por acceder indebidamente y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y del exlíder de este partido Pablo Iglesias.

Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por un caso del que finalmente quedaron fuera dos periodistas, el director y el subdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes otorgaron el perdón las acusaciones ejercidas por Bousselham e Iglesias.

PUEDE INTERESARTE El exmarido de Cospedal confirma que fue él quien le presentó a Villarejo en Génova

El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión. El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

En el marco de esta pieza, integrada en la macrocausa 'Tándem' que investiga los negocios privados de Villarejo, fueron exonerados dos periodistas que, según reconocieron en sede judicial, entregaron un 'pendrive' al comisario jubilado con contenido del móvil de Bousselham, después de que la tarjeta de la exasesora apareciera en sede de la revista en la que trabajaban en un sobre.

PUEDE INTERESARTE El juicio Kitchen analiza a la cúpula de Interior de Mariano Rajoy y prosigue con más cuestiones previas

El tribunal ve acreditado que "personas desconocidas" robaron el móvil de Bousselham el 1 de noviembre de 2015 cuando ella y su entonces pareja estaban comprando en un Ikea de Alcorcón (Madrid), y que meses más tarde, el 19 de enero de 2016, se hizo llegar el mencionado sobre con la tarjeta. Según la resolución, los dos periodistas inicialmente acusados, junto al presidente del grupo editorial de la revista, examinaron el contenido de la tarjeta y decidieron que no se iba a publicar ninguna información al respecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La tarjeta contenía "archivos con documentos internos de Podemos", explican en la sentencia

El mismo día, el presidente citó a Pablo Iglesias en la sede del grupo editorial y le hizo entrega de la tarjeta, que el propio Iglesias, después de examinar el contenido de los archivos, retuvo en su poder durante seis meses sin informar a Bousselham hasta que, transcurrido ese tiempo, se la dio, continúa la sentencia.

Previamente, uno de los periodistas, que hizo copia de la tarjeta, mantuvo un encuentro con Villarejo y el otro informador en un restaurante de Madrid y se la entregó al comisario jubilado, según la resolución.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La tarjeta de almacenamiento externa que entregaron al acusado y que este visualizó contenía archivos con documentos internos de Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal, entre ellos fotografías de Dina Bousselham semidesnuda", explica.

El comisario "no tenía encomendada ninguna función en su ámbito policial relacionada" con el partido morado

Villarejo aseguró en el juicio que fueron los periodistas quienes le ofrecieron la tarjeta y que examinó su contenido por estar inmerso en una investigación policial sobre Podemos, pero la resolución indica que, en esas fechas, el comisario "no tenía encomendada ninguna función en su ámbito policial relacionada" con el partido morado "ni relativa a alguno de sus integrantes".

Asimismo, la sentencia pone de manifiesto que el comisario jubilado no emitió ninguna nota informativa a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) sobre la información recibida y su actuación al respecto. Los magistrados relatan que con la tarjeta en su poder, Villarejo descargó sus archivos en un lápiz de memoria, creó dos carpetas tituladas 'Dina 2' y 'Dina 3' e hizo entrega de los mismos a periodistas "de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaborara y publicara diversas informaciones en descrédito" de Podemos e Iglesias.

El tribunal cree que Villarejo se valió de sus funciones para acceder a informaciones periodísticas

El tribunal considera que el comisario, que en ese momento estaba en activo, se valió "de las funciones que desarrollaba, relacionadas con inteligencia policial, manejo de fuentes y captación de información, para acceder, sin mediar investigación policial o judicial alguna, a informaciones "facilitadas por periodistas "sin contar con la anuencia de quien procedía la misma, suministrándola a otros igualmente profesionales del periodismo que las publicaban".

Los magistrados consideran que tanto Bousselham como Iglesias deben ser indemnizados por haber sido víctimas de "un daño moral insisto en la humillación, desprotección y vulneración de los más íntimos datos personales".