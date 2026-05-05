Una de las investigaciones sobre Jéssica se centra en quién facilitó su incorporación a una empresa pública

La Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos y siete para Víctor de Aldama

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La figura de Jéssica Rodríguez se ha convertido en uno de los elementos clave para entender el desarrollo del caso Koldo. Buena parte de la declaración del exministro José Luis Ábalos se centró en detallar su relación con ella, un aspecto que los investigadores consideran fundamental para esclarecer si su entorno personal pudo formar parte de las presuntas contraprestaciones de la trama.

En concreto, las dudas se centran en dos puntos: quién facilitó su incorporación a una empresa pública y quién asumía el elevado coste del alquiler de la vivienda en la que residía en Madrid.

La investigación

Según la investigación, ese alquiler, de alrededor de 3.000 euros mensuales, podría estar vinculado a las supuestas comisiones que el empresario Víctor de Aldama habría entregado al exministro. El propio Aldama sostuvo ante el juez que el pago del piso formaba parte de esos acuerdos, mientras que Ábalos lo negó y aseguró que desconocía cualquier relación entre ese gasto y el empresario, atribuyendo las gestiones a su exasesor Koldo García.

La interpretación de esa relación es otro de los puntos en disputa. La defensa de Ábalos sostiene que se trataba de un vínculo personal y ajeno a la trama, llegando el exministro a referirse a Rodríguez como “una persona a la que quiso”. Frente a esta versión, las acusaciones apuntan a que la joven pudo haber sido utilizada como instrumento dentro del entramado para influir en el exministro o mantenerle bajo control, una hipótesis que refuerza la relevancia de determinar cómo se produjeron esos beneficios.

En este contexto, el testimonio de Jéssica Rodríguez adquiere especial relevancia. Su declaración será determinante para esclarecer si los pagos y ayudas que recibió formaban parte de las supuestas comisiones o si, como sostiene Ábalos, respondían exclusivamente a una relación personal desvinculada de cualquier actividad irregular.