El presidente canario asegura que no está siendo informado de las decisiones del ministerio de sanidad sobre el crucero infectado de Hantavirus

¿Cómo viven los pasajeros a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus?: confinados en sus camarotes con salidas puntuales y con "buena comida"

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Alertado y asegurando no conocer los detalles del cambio de decisión del Ministerio de Sanidad sobre la petición de auxilio al crucero contagiado de Hantavirus anclado en aguas de Cabo Verde, Fernando Clavijo, presidente de Canarias ha conectado en directo con Ana Rosa Quintana para hacer pública la falta de información y coordinación del Gobierno con ellos.

“A mí no se me está informando en directo de absolutamente nada y no me tranquiliza absolutamente nada que no se sepa el estado de los pasajeros… Si el estado de los pasajeros es grave, no los metes tres días de navegación en un barco, pero es que es un sin sentido. Nosotros en Canarias no trabajamos así, está más que demostrado la solidaridad canaria…”, ha explicado Fernando Clavijo sobre la nota informativa enviada por Moncloa a los medios de comunicación sobre la gestión de la crisis sanitaria del crucero infectado con Hantavirus.

Ante el “Máxima colaboración” de Moncloa, Clavijo ha sido muy claro: “¿Con quién? Con nosotros, no”. Respecto a su petición de entrevistarse con el presidente del Gobierno, el presidente canario ha explicado que no es que no se fíe de la ministra de Sanidad, es que Mónica García: “Tiene dos mensajes míos. Ella a las 23:57 horas me pide colaboración para trasladar a un paciente grave que había empeorado, a la 01:26 horas yo le mando que el servicio canario de salud me solicita el estado del paciente y las circunstancias para poder activar un recurso absolutamente extraordinario, a lo que no me contesta. A las seis de la mañana le vuelvo a mandar otro mensaje con el escrito del servicio canario de salud y sigue sin responderme la ministra. Ante esa ausencia de respuesta por parte de la ministra, yo me dirijo al presidente Sánchez”.

Clavijo ha explicado también en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ los detalles de su conversación por WhatsApp con el presidente del Gobierno: “Me contesta que a lo largo del día va a hablar conmigo, pero que efectivamente han acordado acceder a la petición de auxilio y que España la va a hacer, y que espera colaboración del gobierno de Canarias”. Un mensaje ante el que él le transmite que: “Esa colaboración se tiene que basar en los principios de lealtad institucional, transparencia y por supuesto, coordinación con las administraciones canarias, que no ha existido y que aun estamos esperando que nos expliquen el cambio de criterio del ministerio a qué se debe. Si se debe a que los médicos especialistas han encontrado algo que nosotros desconocemos o qué lo motivo, pero llevar un barco que puede ser atendido allí en Cabo Verde, llevarlo tres días de navegación para ser atendido en Canarias y hacer lo mismo, no tiene sentido”.

La presentadora le ha recordado que Cabo Verde ha prohibido que se evacue a ningún pasajero del barco y ha querido saber si era cierto que en Canarias contaban con un hospital especializado en enfermedades infecciosas que está preparado para todos los medios humanos y técnicos, algo ante lo que Clavijo ha sido contundente: “Tenemos una cama de alto requerimiento. Tenemos la sanidad canaria que es competente, pero recursos para atender una petición de alto requerimiento, tenemos una cama en el Hospital de la Candelaria”.

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