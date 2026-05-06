Ana Rosa Quintana: "Quedan inaugurados los presupuestos Frankenstein"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en el brote de hantavirus en un crucero y su llegada a las islas Canarias.

"Buenos días. Quedan inaugurados los presupuestos Frankenstein. Unos presupuestos que consisten en coger los fondos europeos destinados a modernizar la economía española y destinarlos a pagar las pensiones. Si España fuese un hogar, el Tribunal de Cuentas ha pillado a la cabeza de familia, que en ese momento era María Jesús Montero como ministra de Hacienda, rompiendo la hucha del niño para sacar los 2.389 millones que le hacían falta para darle la paga al abuelo. Lo de sisar del bote de los billetes para hacer la compra, el Gobierno lo llama contabilidad creativa, pero es "la cuenta la vieja" de toda la vida", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "El resultado es una casa que sigue en pie, pero sostenida con andamios. Un Gobierno a lo Pepe Gotera y Otilio, que está del lado correcto de la chapuza. La Constitución obliga a aprobar unos presupuestos, pero según este Gobierno del cohete no hacen falta. Mientras, Sánchez diciendo "No a la guerra" mete 60.000 millones en gasto militar de extranjis para no enfadar a sus socios. Los que manejaron presupuestos millonarios en su día hoy tendrán que escuchar las conclusiones del fiscal anticorrupción en el caso mascarillas. Los acusados tienen que responder por forrarse con comisiones de mascarillas fake cuando morían miles de españoles".

Ana Rosa Quintana: "Estos días han regresado los fantasmas del pasado con el hantavirus del crucero contaminado llegando a Canarias"

"Estos días han regresado los fantasmas del pasado con el hantavirus del crucero contaminado llegando a Canarias. Pero que nadie tema nada, porque el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho a modo de Déjà vu que "no hay ningún riesgo". Las mismas palabras que usó el 31 de enero de 2020. Ya estamos todos más tranquilos. Y luego dice Ábalos que es carne de meme", ha sentenciado en directo.