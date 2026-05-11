Clavijo, de la gestión del hantavirus: "No se han hecho los test antígenos y PCRs antes de que bajar del barco”

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Canarias solicitó pruebas diagnósticas previas al desembarco, completar la evacuación en un día y reducir al mínimo la estancia del buque frente a las costas

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La evacuación del crucero afectado por el brote de hantavirus entra en su recta final en Tenerife, aunque la tensión institucional sigue entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido la actuación de su propio Ejecutivo y aseguró que desde el primer momento pidieron medidas más estrictas para evitar posibles contagios. “No se le han hecho los test antígenos y los PCR antes de que bajen los pasajeros”, ha reclamado el presidente canario en 'El Programa de Ana Rosa', después de que Estados Unidos y Francia confirmaran positivos entre algunos pasajeros repatriados.

Clavijo insiste en que el principal objetivo del Gobierno autonómico siempre ha sido garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores implicados en el operativo. Además, critica que Canarias consideraba que el barco podía haber sido atendido en otro punto, como Cabo Verde o Países Bajos. Aun así, asegura que el Ejecutivo autonómico está actuando “con absoluta lealtad” y ha colaborado en todo momento con el dispositivo desplegado en el puerto de Granadilla y el aeropuerto Tenerife Sur.

¿Choque institucional entre el Gobierno central y el de Canarias por las medidas sanitarias?

El presidente canario reconoce las discrepancias con el Gobierno de España durante la gestión de esta crisis. Según ha explicado, Canarias solicitó tres medidas concretas: realizar pruebas diagnósticas a todos los pasajeros antes del desembarco, completar la evacuación en un solo día y reducir al mínimo la estancia del buque frente a las costas. “Ninguna de nuestras sugerencias fue atendida”, lamenta Clavijo, asegurando que el Ejecutivo central asumió todo el control operativo. Ante esta situación, “Nosotros dimos un paso atrás y dijimos: autoriza tú la entrada del buque y hazte cargo del operativo que yo haré con absoluta lealtad todo lo que tú me digas”, ha señalado, dejando claro que "el choque institucional ha sido por parte de ellos".

Además, el presidente canario destaca que el sistema sanitario del archipiélago dispone de recursos limitados para afrontar una emergencia de este tipo. Por ello, ha explicado que uno de los temores del Ejecutivo regional era que aparecieran contagios no detectados y que estos obligaran a activar protocolos hospitalarios de alta complejidad.

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Clavijo se defiende, pues subraya que sus advertencias estaban respaldadas por expertos científicos. “Estamos manejando un virus que tiene un 40% de mortalidad”, afirmó. Aun así, quiso evitar una confrontación política directa y pidió centrar todos los esfuerzos en el éxito del operativo. Mientras los últimos pasajeros esperan abandonar el barco bajo estrictas medidas de seguridad, el presidente canario confía en que la operación concluya sin nuevos incidentes y que “la seguridad de los canarios” quede plenamente garantizada.

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Mientras tanto, el operativo continúa desarrollándose bajo fuertes medidas de seguridad en el puerto de Granadilla. Los últimos pasajeros permanecen todavía a bordo y abandonarán el barco cuando sus vuelos estén preparados para despegar. El traslado se realiza en autobuses especiales y sin contacto con otros viajeros ni con la terminal aeroportuaria.