"No nos asustemos si salen cuatro o cinco casos más, se está vigilando para detectar cualquier posible infección", ha asegurado el especialista

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







La detección de varios posibles casos vinculados al hantavirus ha disparado la preocupación social, aunque los expertos insisten en rebajar la alarma. El catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, ha intervenido en 'La Mirada Crítica' pidiendo calma ante la creciente sensibilidad por este tipo de noticias. “Tenemos que intentar bajar un poquito el suflé, porque ante el más mínimo detalle cualquiera parece epidemiólogo en este país”, ha señalado el especialista, que ha defendido la gestión sanitaria realizada hasta ahora y respaldó las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad.

Corell ha explicado que las primeras secuenciaciones realizadas apuntan a que el virus detectado es “un 99,99%” similar al conocido hantavirus de los Andes, identificado en Argentina. Según detalla, “no parece que tenga ninguna mutación grave ni nada que le haga más letal ni más infeccioso”, dos de los factores que más preocupan a los epidemiólogos. De todas formas, ha recordado que el periodo de incubación puede extenderse entre cuatro y cinco semanas, por lo que todavía podrían aparecer nuevos positivos relacionados con el brote.

“No nos asustemos si salen cuatro o cinco casos más, se está vigilando para detectar cualquier posible infección”, ha asegurado el especialista

El inmunólogo destaca que el principal objetivo en estos momentos es el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto con los posibles afectados durante el viaje. “Lo que estamos es vigilando y protegiendo a quienes han estado en el entorno del barco”, ha afirmado.

Además, ha admitido que la aparición de un caso positivo en Estados Unidos, vinculado presuntamente a la tripulación, obliga a extremar la vigilancia. “Lo preocupante sería que hubiera un salto más, es decir, de alguien del barco a su familia, a un vecino o a un compañero de trabajo”, ha advertido Corell, pues ese tercer escalón de transmisión de momento no se ha producido.

PUEDE INTERESARTE Daniel López o Aitana Forcén, así enfrentan los españoles repatriados por el brote de hantavirus la cuarentena de seis semanas en el Gómez Ulla

El experto también ha aprovechado para tranquilizar sobre el riesgo de expansión geográfica del virus. Según Corell, en un mundo globalizado es habitual que personas infectadas viajen de un país a otro antes de desarrollar síntomas y puso como ejemplo un caso detectado años atrás en Cataluña tras un viaje a Nepal.

“Nosotros no tenemos el ecosistema de roedores que mantiene habitualmente este virus”, ha explicado. Aun así, reconoce que podrían aparecer algunos contagios más en los próximos días debido al intenso seguimiento epidemiológico. “No nos asustemos si salen cuatro o cinco casos más, porque precisamente se está vigilando para detectar cualquier posible infección”, ha concluido.