Carlos Cuerpo promete reforzar la lucha contra el narcotráfico tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lamentado el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en Huelva y ha prometido “reforzar las plantillas, mejorar su situación en el día a día y reforzar los proyectos de lucha contra el narcotráfico”.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la portavoz del PP, Alicia García, reprochara que no hubiera ningún miembro del Ejecutivo en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos.

Cruce de reproches en el Senado

Además de las críticas al Gobierno por la muerte de los agentes en Huelva, Alicia García ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por diferentes asuntos como la gestión del hantavirus, el apagón de hace un año e incluso por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La portavoz ‘popular’ también ha señalado a Carlos Cuerpo por la gestión de los fondos europeos, asegurando que se han convertido en “la respiración asistida del sanchismo”.

Cuerpo acusa al PP de hacer un “popurrí”

En este contexto, Carlos Cuerpo ha reprochado a la dirigente del PP que hiciera un “popurrí” de asuntos durante su intervención.

Aun así, el ministro ha querido comenzar su réplica solidarizándose con “el horror y la pesadilla” que viven las familias y compañeros de los dos agentes fallecidos.

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Sobre la crisis del hantavirus, Cuerpo ha defendido la actuación del Gobierno y ha asegurado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elogiado la intervención del Ejecutivo como “un ejemplo en materia de eficiencia”.

“Algo para estar orgullosos”, ha afirmado el ministro durante su intervención en el Senado.