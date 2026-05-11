Clavijo exige que el Hondius amarre "con todas las garantías y en el menor tiempo posible"

Las previsiones meteorológicas ya apuntaban a un empeoramiento del estado de la mar a partir de este lunes

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes que la operación de amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos.

Fernando Clavijo ha indicado esta tarde en sus redes sociales que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha informado de que Capitanía Marítima ha ordenado el amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla por razones de seguridad, debido al cambio de las condiciones meteorológicas.

"La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos", ha señalado el presidente canario.

El crucero MV Hondius ha atracado este lunes en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona

"El mínimo tiempo imprescindible" por razones meteorológicas, tal y como ha recomendado Capitanía Marítima, según fuentes del Gobierno.

La embarcación permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación. La medida permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos, indican fuentes gubernamentales.

"El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación. Después de días muy complejos, estamos ya en la última fase del operativo. Seguimos informando", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su cuenta de la red social 'X'.

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La operación de evacuación del crucero afectado por el brote de hantavirus estaba previsto que terminara a las siete de la tarde (hora canaria) con el desembarco de los últimos ocupantes, que viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos.

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Según explicaba García en su cuenta de X hace unas horas, en el buque quedan 54 personas, 28 de las cuales tienen previsto embarcar en dos vuelos a Países Bajos, uno de ellos con destino final en Oceanía. Las otras 26 son los tripulantes que llevarán el barco hasta el puerto de Róterdam.