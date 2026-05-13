Periodista a la que se dirigió Florentino Pérez: "Dice lo del fútbol, pero no puede rebatir mi artículo"

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

“Yo no me dedico a deportes. Como periodista económica sí he solicitado alguna entrevista, pero nunca he hablado con él en persona”, asegura la periodista

Compartir







La periodista de 'ABC', María José Fuente Álamo, señalada públicamente por Florentino Pérez durante la polémica rueda de prensa, ha respondido a las palabras del presidente del Real Madrid. Lo ha hecho en el programa 'Vamos a ver', donde se muestra sorprendida por haberse convertido en el centro de las críticas del dirigente madridista.

“Yo pensaba: ‘¿pero qué he dicho yo que no sepa todo el mundo?’”, afirma la periodista, en referencia al artículo que publicó recientemente analizando la situación actual del Real Madrid. Fuente Álamo ha explicado que su texto simplemente recogía una percepción generalizada sobre la “triple crisis” que, en su opinión, atraviesa el club: "los resultados deportivos, la gestión del estadio y el deterioro de la imagen pública de la entidad".

“Yo no me dedico a deportes, nunca he hablado con él en persona”, asegura la periodista

La redactora insiste en que "nunca escribió contra el Madrid”, sino “desde el cariño”. “Lo sabe todo el mundo y simplemente lo he puesto en el papel”, asegura. Además, reconoce que la reacción de Florentino Pérez le causó una enorme sorpresa: “Cuando me empezó a arder el móvil pensé que mis amigos me estaban tomando el pelo. Yo no me creía que estuviera hablando de mí”.

Por ello, Fuente Álamo rechaza cualquier intención de atacar personalmente a Florentino Pérez y defiende el tono de su artículo: “Él me dice lo del fútbol, pero no me puede rebatir con ningún argumento lo que yo pongo en mi artículo”.

Además, ha confesado que ni siquiera mantiene una relación cercana con el presidente blanco. “Yo no me dedico a deportes. Como periodista económica sí he solicitado alguna entrevista, pero nunca he hablado con él en persona”, explicó durante la conversación en Vamos a ver.

¿Qué ocurrió en la rueda de prensa?

En la comparecencia , Florentino aseguró que “se va a defender” de quienes intentan “destruirle” y cargó duramente contra varios medios de comunicación, cuando mencionó directamente a la periodista de ABC.

“Dos artículos hoy en el ABC… una mujer que no sé si sabe algo de fútbol”, afirmó el presidente madridista. También dejó otra de las frases más comentadas de la rueda de prensa: “Me tengo que dar de baja por honrar a mi padre… Mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC”.