Compartir







Los encuentros de José Luis Ábalos con "amigas especiales" parece ser que no cesan. Según publica 'El Español', el constructor José Ruz habría camuflado a dos chicas como "técnicas de estudios" para que Ábalos hiciera uno de sus famosos tríos con ellas tras una visita oficial a la Basílica del Pilar junto a Pilar Alegría.

El modus operandi de Ábalos y sus "conseguidores"

Camufladas como técnicas de estudios, así es como este constructor, presuntamente, facilitaba al ex ministro la compañía de chicas con las que se encontraba en hoteles y con quienes mantenía relaciones sexuales a cargo del heraldo público.

Según 'El Español, tanto Koldo como José Ruz se encargaban de todos los trámites para que José Luis Ábalos pudiera disfrutar de una de sus fiestas en las que, según declaraciones de los investigados, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez acostumbraba a encontrarse con varias chicas tras sus actos oficiales.

Al parecer, y según explicaba Jorge Calabrés en 'Horizonte', en estas fiestas con prostitutas se acostumbraba también a consumir estupefacientes, tal y como algunas de las chicas han declarado.

Las investigaciones del caso revelaron audios del año 2019 y posteriores en los que el ex ministro y su mano derecha, Koldo García, hablaban sobre mujeres pronunciando nombre como "Adriana", "Alini", "Ely", "Tatty", "Iris", "Ariatna" o "Carlota".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según publicaba 'The Objective', el exministro Ábalos presuntamente guardaba fotografías de las mujeres que participaban en estos encuentros sexuales en archivos secretos de su ordenador que clasificaba en una "carpeta TOP".