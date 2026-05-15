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Este pasado miércoles el Congreso de los Diputados tomaba la decisión de suspender cautelarmente y de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

Tras un proceso que se ha prolongado por meses, la mesa de la cámara baja, con el apoyo de la mayoría de PSOE y Sumar, acordaba a propuesta de la Presidenta Armengol retirarles de forma provisional el permiso para trabajar en sede parlamentaria.

La decisión se toma aplicando la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas por los distintos altercados que han protagonizado ambos en las últimas semanas. La medida queda ahora a la espera de resolver más de una docena de expedientes abiertos contra Quiles y Ndongo.

Fuentes de la mesa señalan que la medida se toma para proteger los intereses y derechos de los diputados y también los de los representantes de los medios de comunicación ante "la reiteración de altercados y el notable deterioro de la convivencia".

La comentada reacción de Quiles y Ndongo en redes

Ahora, los dos agitadores reaccionan en redes sociales mofándose de la decisión tomada por la Cámara Baja. Ambos han tirado de ironía pidiéndole incluso a Bolaños que retire su tuit porque "el domingo llorarán". ¿Quieres ver las declaraciones completas de Quiles y Ndongo? ¡Pincha en el vídeo que aparece al inicio de esta noticia!