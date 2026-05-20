Luis Bárcenas amenazó a Mariano Rajoy con que tenía algo sobre María Dolores de Cospedal

La trama del caso Kitchen se refería a Rajoy como 'El Asturiano' o 'El barbas'

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Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que fue captado como confidente por policías, le contó al excomisario José Manuel Villarejo que el extesorero del PP guardaba dos grabaciones: una, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y otra, con el senador Javier Arenas, según consta en una grabación.

El tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015, ha comenzado a escuchar este miércoles los audios referentes a Villarejo que figuran en la causa, incluidos los que le fueron incautados.

Amenazas de Bárcenas a Rajoy

En una de esas grabaciones se escucha una conversación mantenida en un coche entre el conductor de Bárcenas y Villarejo, después de que el extesorero del PP ingresase en prisión provisional por el caso Gürtel, lo que ocurrió el 27 de junio de 2013.

El chófer le cuenta al excomisario que Bárcenas tenía dos grabaciones: una con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy en un despacho y otra con Javier Arenas en Sevilla. Sobre la del despacho, dice que Bárcenas amenazó con que tenía algo sobre María Dolores de Cospedal y ante la pregunta de Rajoy sostuvo que tenía guardado eso y mucho más.

Villarejo insta entonces al chófer a "darle al tarro" para encontrar el 'pendrive' con esas conversaciones. El chófer indicó además que el extesorero no le había enseñado esa grabación a nadie, porque "le sigue aguantando al presidente".

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En su declaración como testigo, Bárcenas se refirió a ambas grabaciones, que en el caso de Rajoy desmintió y negó el expresidente también durante su declaración como testigo en este juicio.

El chófer también le contó a Villarejo conversaciones que había tenido con "Andy", el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, y que este le había preguntado si Bárcenas tenía algo contra "el Barbas", en alusión a Rajoy, y el conductor alude a un viaje de avión que supuestamente habría pagado Francisco Correa -empresario después condenado por Gürtel- en la campaña electoral de 2004.

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Gómez Gordo era el jefe de seguridad del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Macha y según la investigación era la otra persona que, con Villarejo, controlaba al chófer.

Durante esta conversación Villarejo atribuye a una "traición" de Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, la entrada en prisión de Bárcenas, que explica por una supuesta intención de José María Aznar de lograr que el PP convocase un congreso extraordinario, que después se habría echado atrás, según este agente.

El conductor, por su parte, relata el arrepentimiento del extesorero por haber dejado el escaño convencido por otros miembros del PP o las precauciones que este tomaba para evitar ser espiado, por ejemplo llevando inhibidores. También le cuenta al comisario el estado de salud o la medicación que tomaba la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

En un punto, cuando el chófer habla de su futuro, Villarejo le tranquiliza y le dice que su identidad no la "la conoce prácticamente nadie" y que tampoco la gente le conoce a él. "Yo no existo", dice Villarejo, antes de que estallase el caso que lleva su nombre y del que Kitchen es una pieza separada.

Conversaciones entre Villarejo y el secretario de Estado

La sala ha escuchado, además, dos conversaciones mantenidas en 2013 y 2014 entre Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también acusado. En la primera, Villarejo le dice al número dos de Interior que Pinocho -como se refería al inspector jefe Manuel Morocho- estaba haciendo un informe sobre "Merino", que preocupaba a "El Asturiano", como apodaba a Mariano Rajoy.

Hablan entonces de los diferentes destinos que se le han ofrecido a este inspector, y Martínez dice: "Este inspector que manda más que nadie ya me toca a mí los cojones".

En una segunda conversación, Villarejo se queja al secretario de Estado de que el entonces jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha ordenado un informe sobre policías, incluido Carlos Salamanca y él mismo, por orden del fiscal José Grinda y al margen del juez instructor y anuncia que va a buscar información sobre este fiscal, y sobre supuesta pederastia, y le va a hacer famoso.

Villarejo habló además también de la guerra interna entre Dolores de Cospedal y "la Pequeñita", como denominaba a la entonces vicepresidente Soraya Saénz de Santamaría.

Estos audios fueron aportados a la causa por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el empresario Javier Pérez Dolset, que tiene varias causas abiertas en su contra, los facilitase a la Justicia. Este empresario tenía las grabaciones porque un hombre disfrazado le dio los archivos encriptados, que él descifró, según sostuvo en su declaración como testigo en este juicio.