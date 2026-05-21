El PP usará su mayoría en el Senado para ampliar el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre la SEPI

El juez Calama rechaza retirar el pasaporte a Zapatero y "espera escuchar sus explicaciones" el próximo 2 de junio

Compartir







La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves una "ofensiva" en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y citará a una parte de los nombres relevantes en este caso investigado bajo la denominación de Operación Tíbet, como la secretaria del exdirigente socialista María Gertrudis Alcázar, al exministro y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y a Manuel Aarón Fajardo, al que PP sitúa como lugar teniente de Zapatero en Venezuela.

"Destapar todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder"

Así lo ha comunicado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que su grupo usará la mayoría en el Senado para ampliar el listado de comparecientes en esta comisión de investigación sobre la SEPI.

"Anunciamos una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder", ha explicado Alicia García.

En este nuevo listado de comparecientes se encuentra la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, ya que los 'populares' le achacan que impartiera "instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái", así como la "participación en las gestiones realizadas ante organismos públicos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También tendrá que comparecer en esta comisión de investigación Cristóbal Cano, al que el PP le define como "gestor" del empresario Julio Martínez: "Actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez. Los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En cuanto a la comparecencia de José Luis Escrivá, el PP ha advertido de que tendrá que responder en el Senado sobre "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero, quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra y si su ascenso al Banco de España tiene que ver con este movimiento".

Por último, el listado de comparecientes se ha ampliado también a Manuel Aarón Fajardo, al que el PP le ve como "lugar teniente" de Zapatero en Venezuela, advirtiendo de que "deberá explicar por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó".