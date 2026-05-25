El juez pide volcar un correo de Zapatero gestionado por su secretaria y el de sus hijas

Una empresa sin "actividad empresarial ordinaria" que "se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos"

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la UDEF apunta a la casa de Zapatero como el escenario de las “instrucciones” de “mayor sensibilidad”

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El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero" del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".

El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez también solicitó el contenido de una serie de cuentas de correo, entre las que también están otras de empleados de la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno.

Una empresa sin "actividad empresarial ordinaria" que "se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" y que actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros", según expone el juez en su auto, al que ha tenido acceso EFE.

El juez destaca asimismo la "incuestionable centralidad" de la cuenta a nombre del expresidente, gestionada por su secretaria: "desde ella se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red".