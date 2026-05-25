La oposición coincide en señalar a Pedro Sánchez la necesidad de elecciones anticipadas que den por concluida la actual legislatura

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La investigación judicial que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ha reactivado el debate político sobre la estabilidad del Gobierno y el futuro de la legislatura. Aunque en público el Ejecutivo insiste en transmitir normalidad, en privado los socialistas reconocen su deseo de que llegue cuanto antes la declaración judicial del expresidente. Según trasladan fuentes internas, no aprecian “un comportamiento ilegal” en los informes policiales conocidos hasta ahora, y mantienen que no existe motivo para alterar el calendario político previsto.

El PNV apunta a al final de la legislatura

El giro más significativo no ha llegado desde la oposición, sino desde uno de los socios clave del Gobierno. El presidente del PNV, Aitor Esteban, afirmó este fin de semana que “sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo”, una posición que supone un salto cualitativo en el discurso jeltzale, que hasta ahora había evitado plantear abiertamente un adelanto electoral.

A esta presión se ha sumado también Coalición Canaria: su diputada en el Congreso, Cristina Valido, sostuvo que la legislatura “se acabó, que el árbitro pitó la hora, que toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo gobierno”.

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En paralelo, la palabra “moción de censura” ha vuelto al debate público, asociada a la posibilidad de un adelanto electoral. El Partido Popular considera que la clave está en los socios parlamentarios del Ejecutivo, pero reclama que pasen de las declaraciones a los hechos. Su portavoz, Borja Sémper, recordó que “son los socios quienes les apoyan, no valen con declaraciones. Hay que dar pasos”. Vox se ha expresado en la misma línea: su portavoz, José Antonio Fúster, exigió “menos hablar en mítines y más hacer”.

La posición más llamativa, sin embargo, ha sido la del expresidente Felipe González, quien por “primera vez” no ve viable una moción de censura, pero sí considera que “debería haber” elecciones anticipadas cuanto antes.