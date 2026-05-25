Sánchez subraya que el país está creciendo seis veces más que la media de la zona euro, con "el Gobierno de España al frente"

Zapatero se defiende: niega haber gestionado petróleo venezolano y explica cómo canceló la hipoteca de 500.000 euros

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes su gestión y ha destacado que el país está creciendo seis veces más que la media de la zona euro, un "éxito compartido" de empresas, trabajadores, familias e instituciones públicas "con el Gobierno de España al frente". "Por tanto, a continuar", ha subrayado al cerrar su intervención en la presentación del Plan Social para el Clima en medio de las tensiones con el PNV que ha calificado de "irresponsable" la continuidad del Gobierno "más allá de 2026" por la imputación a Zapatero:

A la espera que se conozca el sumario del caso que ha llevado a la Audiencia Nacional a citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, los periodistas le han preguntado a la salida del acto si está tranquilo y Sánchez ha reiterado lo que lleva días repitiendo: "Sí, por supuesto".

El presidente del Gobierno ha defendido la apuesta de su Ejecutivo por la sostenibilidad y ha recordado los ejes trasversales que el Gobierno eligió cuando, durante la pandemia, se pusieron en marcha los fondos europeos: la energía, el social/territorial, la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, y el eje digital.

Son "las palancas de la competitividad" y explican que España esté creciendo muy por encima de la media de la zona euro, como ha demostrado en el primer semestre del año, ha asegurado Sánchez, quien ha defendido la apuesta "consistente" de su Gobierno por la sostenibilidad durante ocho años.

La imputación de Zapatero complica al Gobierno de Sánchez

El Gobierno se enfrenta a las tensiones que ha provocado la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias por la presunta facilitación del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. El segundo, de recibir dinero procedente de actividades ilícitas a través de un entramado de empresas interpuestas, entre ellas la creada por las hijas del expresidente What the Fav.

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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cree que Zapatero intermedió para que la aerolínea Plus Ultra recibiera un crédito de 53 millones de euro de dinero público durante la pandemia de covid y que por su mediación recibió una comisión que ocultó gracias a la trama que ocultaba el flujo de dinero.