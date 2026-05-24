Patxi López pide "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" del dirigente socialista

El mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero al "lugarteniente" del caso Plus Ultra: "Exitosa gestión"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que España "necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz" y ha pedido "apartar a todo activista político" de las instituciones, así como "eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad".

Lo ha manifestado este domingo a través de sus redes sociales después de conocerse que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó conversaciones de los implicados en la presunta trama del 'caso Plus Ultra' que investiga la Audiencia Nacional en la que conversaban sobre el rol del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate para la aerolínea en plena pandemia, señalando que era una persona "pro Sánchez y pro Maduro".

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"España necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz. Apartar a todo activista político de las instituciones, eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad, y reforzar radicalmente la separación de poderes", ha escrito la dirigente madrileña.

La UDEF analiza las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola

En un informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

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Los agentes inciden en que los responsables de la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Patxi López pide "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación dentro de la presunta trama del 'caso Plus Ultra', y ha pedido "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" del dirigente socialista.

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En declaraciones a los medios antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona), ha lamentado que se conoce "como una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero".

Ha afirmado que, por otra parte, hay "otro mundo en el que el Gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente", y ha dicho que el PSOE afronta las elecciones municipales del próximo año con muchas ganas.