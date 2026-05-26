Malena Guerra 26 MAY 2026 - 22:05h.

Julio Martínez seguía al detalle la agenda política del expresidente Zapatero.

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Julio Martínez, la persona más cercana a Zapatero. El hombre que administraba Análisis Relevante. Ayer supimos que su tarea no era solo económica. Su relación era mucho más estrecha, casi en simbiosis total con Zapatero. Seguía al detalle la agenda política del presidente. Este cuaderno que encontraron en el registro, con el logo de Plus Ultra en la portada, recogía mucho más que operaciones financieras. Había aspectos muy sensibles del supuesto papel de mediador de Zapatero en la política venezolana. Desde liberaciones de presos hasta tráfico de materias primas.

La agenda del presunto testaferro de Zapatero parece del mismísimo expresidente. Refleja un plan para la transición de Venezuela Llamado Plan Z, donde propone una reforma Constitucional, limitar el mandato del presidente a 4 años y una amnistía que incluye a dos españoles que él vincula al CNI , acusados de espionaje y liberados este año.

Menciona la salida de Edmundo González EG en la agenda, ganador de las presidenciales de 2024 en Venezuela. Zapatero intervino en esa operación en la que la cúpula chavista obligó a González a renunciar a la victoria. Pero también hay negocios. Referencias al carbón, al crudo, al fuel...

Destacan cantidades de dos cargamentos de asfalto al mes o dos millones de barriles de crudo en un barco. Barcos de petróleo porque para la UDEF, Zapatero era el enlace con empresa chinas para la compra de crudo venezolano.

El gigante tecnológico Huawei aparece también relacionado con el carbón.

Destacan otros negocios con el oro, al que en conversaciones de la trama llaman amarillo. Los investigadores hablan de tráfico de oro venezolano y lo vinculan con "los del desierto", Emiratos Árabes para jugosos negocios con el metal.

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Hay apuntes sobre la corporación estatal del níquel y su venta a otros países.

En resumen, dice la UDEF que Julio Martínez, es la persona interpuesta de Zapatero. En su agenda, como ejemplo, un "listado de prioridades de inversión, "pendiente de recibir por el presidente".