María Corina Machado rompe su silencio sobre la imputación de Zapatero: “No me sorprende”

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que los escándalos de corrupción “siempre terminan llevando a Venezuela”

El juez del caso Plus Ultra aplaza la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio por petición de su defensa

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María Corina Machado, La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, se ha pronunciado sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación del caso Plus Ultra, una trama que gira en torno a la aerolínea hispanovenezolana rescatada por el Ejecutivo en 2021.

En una entrevista concedida al diario 'El Mundo', Machado fue preguntada por el papel de Zapatero y por su presunta relación con el chavismo en el marco de esta investigación judicial.

“No me sorprende”

La dirigente venezolana respondió de forma contundente cuando le preguntaron si le sorprendía la imputación del exmandatario socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

“No”, contestó Machado de manera tajante, según recoge el citado medio. La opositora aseguró además que muchas de las investigaciones vinculadas a corrupción y redes de poder “terminan llevando a Venezuela”.

Machado habla del “saqueo más cruel”

Durante la entrevista, María Corina Machado sostuvo que estos casos forman parte de “el saqueo más cruel de la historia de la Humanidad”.

Asimismo, denunció la situación que atraviesa Venezuela y acusó al chavismo de haber entregado las instituciones del país al crimen organizado.

“Un país donde no solamente su riqueza, su territorio y sus instituciones fueron entregadas al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración”, afirmó la dirigente venezolana.

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Las últimas novedades del caso Zapatero

La investigación judicial contra Zapatero continúa avanzando y en los últimos días ha cobrado protagonismo un informe elaborado por la UDEF, incorporado a la causa que dirige el juez José Luis Calama.

Según ese documento, tanto el despacho profesional del expresidente como su vivienda particular habrían funcionado como supuestos “núcleos de decisión” dentro de una presunta red de tráfico de influencias.

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Los investigadores sostienen además que Zapatero habría mantenido un papel discreto dentro de la estructura, actuando de manera “casi invisible”, aunque conservando capacidad de dirección sobre la presunta trama.

Las joyas halladas en la caja fuerte

Otro de los aspectos que más repercusión mediática ha generado ha sido el hallazgo de varias joyas guardadas en una caja fuerte vinculada al expresidente.

Sobre este asunto, su portavoz autorizado, Luis Arroyo, aseguró que dichas piezas pertenecen al ámbito familiar. Mientras tanto, la causa judicial sigue sumando nuevas diligencias y declaraciones en torno al denominado caso Plus Ultra.