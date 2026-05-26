Javier Villanueva 26 MAY 2026 - 21:26h.

Todos los regalos que recibe un presidente del Gobierno pertenecen a Patrimonio del Estado

Las cuatro fases del rescate a Plus Ultra: de la búsqueda de ayuda al éxito de la trama

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El caso por el rescate a Plus Ultra y la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero continúa su curso. El que fuera líder del PSOE, ha tenido que explicar el origen de las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de su despacho. Uno de sus más cercanos colaboradores, Luis Arroyo, ha asegurado que son piezas heredadas de su madre y de su suegra, y que también había regalos no especificados, según ha relatado al presidente del Ateneo.

La cuestión es, ¿puede un presidente recibir regalos? La ley dice que los cargos públicos "no pueden recibir regalos que vayan más allá de "usos habituales, sociales y de cortesía", Con un límite que se sitúa en los 150 euros. Es una ley de 2013 y Zapatero dejó de ser presidente en 2011. Los expresidentes tienen que cumplir un periodo de dos años de incompatibilidades. A partir de ahí no hay regulación. Aunque el código de conducta del PSOE prohíbe expresamente recibir regalos

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Sobre la procedencia de esos regalos, el entorno de expresidente asegura efectivamente que se trata de una herencia y regalos de viajes. Si se tratan de una herencia habría que declararlos a través del impuesto de sucesiones. Pero, si son regalos, tendrían que declararse como donación.

Patrimonio del Estado debe controlar los regalos de los expresidentes

"Dependiendo del valor que tienen esos bienes en conjunto con una tributación correspondiente", explica José Mollinedo, del sindicado de técnicos de Hacienda. Eso sí, salvo que se considere de cortesía, es decir de una cuantía moderada. Y ¿qué se hace con los regalos de los expresidentes? Patrimonio del Estado debe de tenerlos controlados porque se considerarían un bien de todos los españoles.

Desde 2013, ya con Zapatero fuera del Gobierno, todos los regalos que recibe un presidente del Gobierno pertenecen a Patrimonio. Antes de 2003 solo era obligatorio informarlos para su catalogación.