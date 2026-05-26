De Venezuela a China: la UDEF encontró contratos con Huawei de las hijas de Zapatero

Malena Guerra 26 MAY 2026 - 18:38h.

La UDEF cree que Zapatero pudo conseguir negocios para Huawei a pesa de las sanciones de EEUU y las advertencias de la Comisión Europea.

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A las conexiones de la trama con China, hay que sumar un contrato con la compañía Huawei. Una de las agendas de Julio Martínez vincula la trama a una licitación pública, adjudicada por el ministerio de Óscar Puente. Desde ADIF hablan de total transparencia en la operación. Pero hay más. La UDEF también encontró en la empresa de las hijas de Zapatero un contrato con la multinacional Huawei que tendrán que investigar.

En la agenda de Julio Martínez también se ven anotaciones manuscritas en las que se ve "Huawei-100 fin de mes" y "400 contrato". La UDEF cree que coincide con el contrato por 400.000 euros para renovar repuestos de routers y conectores en la red ferroviaria fue adjudicado a la compañía Huawei el pasado 10 de marzo. Los investigadores creen que la influencia de Zapatero podría estar detrás. Fuentes de ADIF contestan que se trata de un proveedor que no es Huawei directamente, que ganó el concurso público por ser el de precio más bajo.

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Más adelante, la Policía encuentra más frases manuscritas en la misma agenda: "Carbon-Huawei Visita-26 fra". Infieren que podrían corresponderse con la semana de la Cumbre Global de Eficiencia Energética celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), que tuvo lugar el 26 y 27 de mayo y en la que participó Huawei.

Otra de las referencias a Huawei aparecen con un nombre Yongpeng SUN, un empresario relacionado con la trama vinculado a sociedades internacionales. Esta vez hablan de Barcos y de FRA. Recordemos que la UDEF cree que Zapatero era el mediador para la compra de crudo de las empresas chinas en Venezuela.

Huawei estaba en el listado de clientes que dio Zapatero para Análisis Relevante. En los registros de la empresa de sus hijas si han encontrado dos contratos por 80.000 euros. La sociedad WHATHEFAV SL se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada.

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Zapatero también habría recibido dinero de otro exasesor de Huawei, Miguelito Duch. Con él montó un laboratorio de ideas, Gate Center, que canalizó pagos por mas de 500.000 euros a Zapatero y la empresa de sus hijas. Ademas el empresario chino tenía otra firma, MIMO Advisor, que pagó a Zapatero otros 100.000 euros.

La UDEF cree que Zapatero pudo conseguir negocios para Huawei a pesa de las sanciones de EEUU y las advertencias de la Comisión Europea.