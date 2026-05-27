El Congreso de los Diputados ha llevado a cabo un simulacro de evacuación para comprobar el funcionamiento de los protocolos

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MadridEl pleno del Congreso ha sido evacuado este miércoles en un simulacro para comprobar el funcionamiento de los protocolos y ha interrumpido la tensa sesión de control al Gobierno marcada por la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Poco después de las 10 horas los diputados presentes en el pleno, así como el personal de la cámara y los periodistas han sido dirigidos por varios trabajadores ataviados con chalecos amarillos hacia el exterior del edificio del Palacio.

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El simulacro llevado a cabo en el Congreso de los Diputados

El simulacro, del que ya se tenía conocimiento, ha concluido con la salida de los diputados y los miembros del Gobierno por la puerta de los leones del Congreso, que solo se abren en ocasiones especiales como los comienzos de legislaturas o jornadas de puertas abiertas.

La operación ha dado lugar a una foto atípica con todos los diputados a las puertas del Congreso, en la Carrera de San Jerónimo, bajo un sol que ya empieza a apretar en Madrid.

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Durante la sesión de control al Gobierno, diputados del PP han ironizado con la coincidencia del simulacro y la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz.

"La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendios. No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país", ha espetado el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

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Pasadas las 10.20 de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el resto de diputados han accedido de nuevo al hemiciclo para continuar con la sesión plenaria.