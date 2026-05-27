Un buque de acción marítima 'Rayo' sigue muy de cerca el seguimiento de tres buques rusos que han sido encontrados en las aguas cerca de Mallorca

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El buque de acción marítima 'Rayo' ha escoltado y monitorizado a tres embarcaciones de la Marina de Rusia a su paso por el mar Mediterráneo, según ha informado este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD ha precisado que se trataba de una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento rusos que acompañaban a dos mercantes durante su navegación hacia el oeste del Mediterráneo.

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La localización y posterior seguimiento de las unidades rusas se inició al sur de Mallorca, coincidiendo con su entrada en aguas de la Zona Económica Exclusiva española. Desde ahí, el 'Rayo' les vigiló de forma continua durante su tránsito por el mar de Alborán y el cruce del estrecho de Gibraltar, finalizando el seguimiento cuando los buques llegaron a la Zona Económica Exclusiva portuguesa.

Sobre las actuaciones de la armada

Estas actuaciones de presencia, vigilancia y disuasión se enmarcan dentro de las misiones permanentes de la Armada orientadas a garantizar la seguridad marítima, preservar la libertad de navegación y contribuir a la disuasión colectiva dentro de la OTAN. Por el momento, no han confirmado que se trate de alguna operación relacionada con los intereses económicos de Putin más allá de entrar en las aguas de la Zona Económica Exclusiva de España.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de las Fuerzas Armadas cuyo objetivo es el planeamiento, la conducción y el seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, tal y como informa el medio ‘Diario de Mallorca’.

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El mismo medio ha asegurado que son una herramienta eficaz para mantener vigilancia de los espacios de soberanía e protección integral y también para detectar de manea anticipada las amenazas con el objetivo de facilitar una respuesta inmediata y viable ante una crisis potencial.