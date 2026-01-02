El personal involucrado en el operativo confía en que el despliegue de potentes equipos de sonar, junto al acotamiento del área de búsqueda, sea decisivo

El hallazgo de nuevos restos de la embarcación que naufragó en Indonesia con una familia española obliga a redefinir el radio de búsqueda de los desaparecidos

La búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia el pasado viernes 26 de diciembre afronta hoy su octava jornada de rastreos. Las autoridades del país, que han abierto una investigación para determinar si hubo alguna negligencia o se incurrió en algún otro delito en el hundimiento del barco, creen que hoy puede ser un día clave para el operativo de búsqueda y rescate. Tras el hallazgo ayer de nuevos restos de la embarcación a gran distancia del punto en el que naufragó, mantienen esperanzas de hallar ahora el pecio del barco, algo que siempre ha sido un objetivo prioritario ante la sospecha de que las víctimas pudiesen quedar atrapadas en él.

En la embarcación había seis españoles abordos y tres de ellos permanecen desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a una de sus hijas, mientras otra de ellas fue hallada sin vida el lunes, al arrancar esta semana.

Potentes equipos de sonar para hallar el pecio del barco y localizar a los desaparecidos en el naufragio de Indonesia

El personal involucrado en el operativo confía en que en el día de hoy pueda ser decisivo para la misión debido al despliegue de potentes equipos de sonar y a que se ha acotado más el área de búsqueda.

"Estamos usando cuatro equipos de sonar para buscar el pecio en el fondo marino. Esperamos que sea visible hoy para que podemos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior", ha dicho Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión, en declaraciones recogidas por EFE.

Respecto a ello, además, ha detallado que uno de los equipos de sonar, que puede detectar objetos a hasta 200 metros de profundidad y cartografiar el fondo marino, llegó el miércoles desde Yakarta y ya fue desplegado la víspera.

La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) ha señalado en un comunicado que continúa con la búsqueda también en las islas más cercanas a la isla de Padar -cerca del lugar donde se produjo el accidente- con inmersiones de buzos, sonares y un dron térmico. Para ello, el operativo, está constituido hoy por casi 60 personas, una reducción respecto a días previos, repartidos en 11 embarcaciones.

Las coordenadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos

Ante el operativo, y nuevamente, familiares de los desaparecidos han acudido este viernes al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina para de la misión de búsqueda, para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte. Las autoridades decidieron ayer, cuando se cumplían las siete jornadas, el mínimo de días establecido por ley en el país para las misiones de búsqueda, extender el despliegue al menos hasta el domingo tras analizar los datos recabados en días previos.

Los rescatistas también encontraron ayer más restos del barco naufragado, incluidos partes de la madera del navío, cuerdas y cojines. Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordenadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.

"Las coordenadas son de puntos diferentes, al sur y al norte de la isla de Padar, lo que indica un movimiento. Creemos que podría encontrarse en escombros flotando o en una parte de la embarcación que permanece suspendida y arrastrada por las corrientes submarinas", ha señalado Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos, en declaraciones a EFE.

El naufragio del barco turístico en Indonesia

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, en la que viajaban, se hundió en las aguas de la isla Padar --en el Parque Nacional de Komodo-- a alrededor de las 20;30 hora local del 26 de diciembre de 2025 (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, se rescató a siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía –estos indonesios–) y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española, hija de Andrea Ortuño, superviviente junto a otra de sus hijas. La progenitora había contraído matrimonio recientemente con Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, desaparecido en el naufragio junto a un hijo suyo y otro de su pareja.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas. No obstante, las autoridades del puerto precisaron que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar, debido a un "fenómeno poco común" mientras navegaba por un estrecho con fuertes corrientes submarinas.

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.