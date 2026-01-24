La embarcación, de nueve metros de eslora, desapareció el 15 de enero en aguas valencianas

El patrón del barco contactó con el 112 y explicó que iba a la deriva, pero no logró dar su posición

AlicanteYa ha acabado sin éxito la búsqueda del velero que navegaba con un único tripulante y que se perdió hace más de una semana en aguas entre Gandía (Valencia) y Guardamar (Alicante).

Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado a EFE que, tras numerosos días de rastreo por mar y aire, han dado por concluido el operativo para localizar la embarcación.

No obstante, si recibieran alguna pista de su paradero, movilizarían sus barcos de rescate y el avión SASEMAR 308 que han participado en las labores desde conocerse el suceso.

Igualmente, continúan emitiendo avisos sobre la desaparición a otras personas que están navegando estos días por si ven algo que pueda ayudar a encontrar tanto al patrón como al barco.

No logró facilitar su posición al 112

Según detalló el propio organismo, el velero de nueve metros de eslora zarpó concretamente el 15 de enero desde la localidad costera valenciana. Su destino era la alicantina, pero no llegó.

Llamado Admirante, salió al mar a las 9 horas y fue la mujer del piloto quien avisó el 16 de enero de que no tenía noticias suyas desde la noche anterior, la última vez que habló con él.

Le indicó que creía que estaba cerca de Benidorm (Alicante). Ese viernes se activó la búsqueda a las 12:49 horas, momento en el que Salvamento Marítimo recibió la alerta.

En una llamada esa noche al 112, el desaparecido consiguió explicar que iba a la deriva, sin motor, pero con barca salvavidas, bengalas y muy poca batería en el móvil. Sin embargo, no logró facilitar su posición.

La embarcación Salvamar Leo estuvo rastreando la zona comprendida entre Alicante y Sierra Gelada, sin resultados. También voló el Helicóptero HELIMER 206 sin avistar nada.