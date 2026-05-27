Christian Gálvez y Patricia Pardo han acudido a Roma al encuentro con el Papa León XIV

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La presentadora de 'Vamos a Ver' Patricia Pardo y su marido, el también presentador Christian Gálvez, serán los encargados de conducir el gran encuentro con el Papa León XIV durante su esperada visita a Madrid el próximo 8 de junio, un acto histórico que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y que reunirá a miles de personas.

Este miércoles, la pareja se ha desplazado hasta Roma para reunirse con el pontífice en el Vaticano. Desde allí, ambos nos han contado cómo ha sido este momento tan especial, para el cual han tenido que separarse por primera vez de su hijo Luca.

Patricia Pardo, de su hijo Luca: "Ya tiene dos años y medio, pero era la primera vez que dormíamos sin él"

"Es la primera noche que pasamos sin el niño y ayer nos costó mucho. Ya tiene dos años y medio, pero era la primera vez que dormíamos sin él", ha contado en directo la presentadora.

Christian Gálvez ha puntualizado "Las primeras veces... o las disfrutas muchísimo, o las sufres muchísimo".

"Es verdad que está en familia y nos ha faltado contratar a un francotirador. Es mi bebé y le echo muchísimo de menos. Estoy deseando volver", ha contado contando Patricia Pardo.