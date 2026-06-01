El arrestado publicaba en diversos portales de Internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones

Filtran nuevos datos de Óscar Puente, responsables de Adif y presidentes autonómicos: la Policía investiga a varios hackers

Compartir







GranadaLa Policía Nacional detuvo la semana pasada en la provincia de Granada a una persona por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado, como el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General o miembros de cuerpos policiales. El detenido es menor de edad y de nacionalidad española, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

El arrestado publicaba en diversos portales de Internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones sensibles del Estado, entre ellas el INCIBE, el Ministerio Fiscal, el Consejo de Seguridad Nacional, así como de miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

PUEDE INTERESARTE La Policía suma a sus pesquisas nuevas filtraciones de datos sobre Sánchez y sus ministros

Tras su localización, se procedió al registro de su domicilio, donde los agentes intervinieron diverso material informático y tecnológico que ya está siendo analizado por los especialistas.

Activaron un dispositivo de localización y detención tras detectar la difusión de los datos

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, se inició tras detectar la difusión masiva de estos datos, lo que generaba un riesgo inmediato para la seguridad e integridad de los afectados y de las propias instituciones.

Ante la gravedad de los hechos, se activó de forma urgente un dispositivo de localización y detención que culminó el pasado 27 de mayo con la detención del autor y el registro de su domicilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta investigación ha puesto el foco en el creciente riesgo que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en Internet, especialmente cuando afectan a miembros de instituciones estratégicas del Estado.

La operación continúa abierta

Este tipo de prácticas, conocidas en el ámbito cibernético como doxing, pueden facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es especialmente relevante la rapidez con la que se activó el dispositivo policial, dada la naturaleza de la información difundida y el potencial impacto sobre la seguridad operativa de las instituciones afectadas.

La operación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la posible implicación de otras personas y desarticular, de forma completa, la red de perfiles implicados en esta campaña de señalamiento y amenazas.