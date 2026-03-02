La Policía suma a sus pesquisas nuevas filtraciones de datos sobre Sánchez y sus ministros

Las fuentes policiales consultadas recuerda que se publiquen estas bases de datos pirateadas en canales de Telegram

Felipe VI pide moderación en el uso de la fuerza en Oriente Medio durante el Mobile World Congress: "Tiene consecuencias impredecibles"

La Policía Nacional ha sumado nuevos datos filtrados este fin de semana a la investigación que tiene abierta desde hace meses sobre las filtraciones de información personal y sensibles de dirigentes políticos o responsables de diferentes instituciones.

Fuentes policiales han indicado que agentes especialistas en ciberdelincuencia adscritos a la Comisaría General de Información mantienen abierta sus indagaciones sobre diferentes datos hechos públicos por los propios 'hackers' en redes sociales y foros privados.

Así, la Policía investiga desde el 23 de enero filtraciones de datos personales y sensibles del ministro de Transportes, Óscar Puente, y responsables de Renfe o Adif, además de otra difusión de información privada de presidentes autonómicos como la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso o el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En septiembre se publicó también información sobre el presidente Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, y otros cargos del Ejecutivo o miembros del CNI.

Datos sobre miembros del Gobierno han vuelto a ser filtrados este fin de semana

Las fuentes policiales consultadas recuerda que es frecuente que entre estos 'hackers', la mayoría muy jóvenes, se publiquen estas bases de datos pirateadas en canales de Telegram, que a su vez luego son difundidas en otros canales, por lo que es probable que haya datos hackeados hace tiempo y que periódicamente son compartidos.

El pasado julio, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en Las Palmas por su presunta participación en una acción similar que conllevó la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas e implicados en el caso Koldo.

En este caso también se empleó un canal de Telegram para publicar datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa.