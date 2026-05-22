El Sumo Pontífice estará del 6 al 12 de junio en España y visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife

León XIV visitará una de las calles más peligrosas del barrio de Lucero, en Madrid: narcopisos, delincuencia y robos

Compartir







El Papa León XIV visita España después de 15 años sin que un Santo Padre visite el país. La visita de León XIV cobra por esto un significado especial y, para este acontecimiento, se ha diseñado un itinerario muy cuidado que ya es oficial y del se van conociendo cada vez más detalles.

El Sumo Pontífice estará del 6 al 12 de junio en España y visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en un viaje que le llevará a recorrer 2.500 kilómetros en seis día. Un total de 21 actos (con 17 homilías y discursos) están programados y, entre ellos, tendrá un encuentro con Pedro Sánchez, con los Reyes Felipe VI y Leticia, diferentes autoridades políticas, misas multitudinarias en el centro de las grandes ciudades o reuniones con autoridades religiosas, además de visitas de carácter social a gente necesitada.

El Papa hará su primera parada en Madrid

Madrid será la primera ciudad española que pisará y vendrá directamente desde el Vaticano. En la capital será donde tenga reuniones con las máximas autoridades nacionales: los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, dará un discurso en el Congreso de los Diputados.

Pero también tendrá encuentros sociales donde los ciudadanos o peregrinos podrán escucharle. La primera será el mismo sábado 6 de junio, en un encuentro multitudinario en la Plaza de Lima donde presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes. La mañana del domingo será el acto central con la Santa Misa y procesión del Corpus Christi del Papa en la Plaza de Cibeles.

El mismo sábado de su llegada, sobre las seis de la tarde visitará un centro de atención continua para gente sin hogar en Carabanchel, denominado Proyecto Social "CEDIA 24 HORAS" de Cáritas Diocesana, dedicado a acompañar e intervenir de manera orientada para que cada persona pueda mejorar su situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros actos de la programación

El domingo al mediodía tendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín (a la que pertenece) en la Nunciatura Apostólica. Una vez terminado, acudirá al Movistar Arena donde archidiócesis de Madrid celebrará el encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte” en un evento que fomentará el diálogo entre la Iglesia y la sociedad civil.

El lunes, último día completo que estará en la capital antes de su marcha a Barcelona el martes por la mañana, será la reunión Sánchez en su primer acto del día. Posteriormente acudirá al Congreso de los Diputados y terminará su mañana de eventos acudiendo a la Conferencia Episcopal Española, donde compartirá un almuerzo con los obispos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la jornada vespertina serán sus últimos eventos sociales con una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral y una hora más tarde el Papa protagonizará un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

Lista detallada de los actos del Papa en Madrid

Sábado 6 de junio

10:30 - el avión del Papa aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde tendrá lugar la recepción oficial del Papa en Madrid.

11:30 - se trasladará al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida.

12:00 - se producirá la visita a los Reyes del Santo Padre.

12:30 - el Pontífice pronunciará su primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

18:00 - León XIV se trasladará al Proyecto Social "CEDIA 24 HORAS" de Cáritas Diocesana de Madrid donde visitará a los operadores y a los asistidos con la actuación de Niña Pastori.

20:30 - presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima, que tendrá los conciertos de Hakuna, Siloé, Beret, Mr.Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri, más los que quedan por anunciar.

Domingo 7 de junio

10:00 - la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi del Papa en la Plaza de Cibeles será el acto central del día.

16:30 - tras un encuentro privado con la Orden de San Agustín (a la que pertenece) en la Nunciatura Apostólica.

18:00 - participará en el evento del Movistar Arena “Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte”, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales.

La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio

09:30 - se reunirá con Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno, en la Nunciatura Apostólica.

10:30 - acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles.

11:30 - visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

18:00 - tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral en honor a la patrona de Madrid

19:00 - el Papa protagonizará un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.