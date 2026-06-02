El PSOE asegura que Santos Cerdán intentó que el partido pagase su defensa pero la aseguradora lo rechazó

La aseguradora rechazó asumir el coste al considerar que los hechos investigados quedaban fuera del ámbito de cobertura de la póliza.

Los jueces rastrean el 'liderazgo' de Santos Cerdán en amaños de obra pública, contratos de SEPI y obstruir investigaciones

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El PSOE ha desvelado este martes que el exsecretario de Organización Santos Cerdán intentó que el partido pagase su defensa jurídica, pero la aseguradora rechazó asumir el coste al considerar que los hechos investigados quedaban fuera del ámbito de cobertura de la póliza.

Cobro de comisiones

Cerdán fue apartado hace un año, en junio de 2025 tras la publicación de un informe de la Unidad Central Opertativa de la Guardia Civil (UCO) que mostraba indicios de que lideró una trama para el cobro de comisiones en contratos de obra pública en el llamado 'caso Koldo'.

Poco después compareció en el Tribunal Supremo, que decretó su entrada en prisión provisional bajo la sospecha de haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Una estancia que se prolongó casi cinco meses, hasta noviembre de 2025.

Los socialistas señalan ahora en un comunicado que el 'ex número tres' "intentó acogerse a la póliza de defensa jurídica suscrita por el partido" pero fue la propia aseguradora la que rechazó asumir ese coste al considerar que el tipo de señalamientos que le hace la Justicia quedaba fuera de la cobertura de la póliza contratada.

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Cerdán eligió para su defensa al abogado Bernat Salellas, exdiputado de la CUP y defensor de encausados en casos del independentismo catalán como el juicio al procès en el Tribunal Supremo o al 'Tsunami Democrátic' en la Audiencia Nacional.

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Por otro lado, el exdirigente socialista acaba de ser imputado en otra causa, investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que indaga sobre una presunta trama organizada desde Ferraz para entorpecer investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno con la exmilitante Leire Díez.

Este mismo lunes el exdirigente socialista negó los hechos, tras acudir a firmar en el juzgado de Tafalla (Navarra) --donde debe presentarse cada 15 días como medida cautelar impuesta por el Supremo tras su salida de prisión-- . "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo", dijo a preguntas de los medios.