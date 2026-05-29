¿Las cloacas políticas? del caso Kitchen, que señala al PP a la trama que señala al PSOE

Iñigo Yarza 29 MAY 2026 - 15:54h.

Compartir







La oposición habla de las cloacas del PSOE, en referencia a la supuesta trama organizada el partido y llevada a cabo por Santos Cerdán y Leire Díez para entorpecer las actuaciones judiciales y policiales que investigaban al entorno del presidente. La palabra, cloacas del Estado, sin embargo, ya nos sonaba del caso Kitchen, cuando en el Gobierno mandaba el PP y la cúpula policial supuestamente se puso a disposición de espiar a su rivales políticos. Iñigo Yarza

Hablamos de dos causas de corrupción muy graves. Las dos tienen puntos en común y también diferencias. Empezamos con el caso Kitchen, en el que se utilizaron recursos humanos y económicos del Estado. La cúpula del ministerio del interior, encabezada por su entonces ministro, Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez, que orquestó presuntamente una operación policial ilegal fuera de todo control judicial.

PUEDE INTERESARTE Pedraz sitúa el origen de la presunta trama del PSOE en los cinco días en que Sánchez paralizó su agenda por la investigación a Begoña Gómez

Empleó a decenas de policías y miles de euros para tratar de robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de impedir que se conocieran los 'secretos' más oscuros del PP, que en ese momento se encontraba envuelto en varias causas judiciales.

El caso que acabamos de saber de la supuesta fontanera del PSOE. Según el juez, el partido habría encargado a su secretario de organización una supuesta organización criminal que junto con Leire Díaz y el empresario Perez Dolset buscaban entorpecer las investigaciones judiciales que afectan a su David Sánchez, hermano del presidente y a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Se investigan intentos de soborno, denuncias falsas y presiones para entorpecer y tratar de paralizar varias causas judiciales. En este caso hablamos bajo la presunción de inocencia, porque el proceso está en curso y por el momento, todos son evidencias que se investigan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las evidencias señalan a ambos partidos en la trama Kitchen, el Gobierno de Rajoy que trata de proteger: en un caso un gobierno el que trata de proteger los casos del partido y en el otro, el partido que trata de proteger al Gobierno.