Exclusiva | Las conversaciones que prueban que Leire Díaz y Cerdán se conocen desde hace mucho tiempo

"La información ya era conocida": La explicación de Cerdán sobre las dos reuniones que mantuvo con Díez

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a las conversaciones que demostrarían que Santos Cerdán miente.

El pasado mes de septiembre, Santos Cerdán aseguraba en 'El Programa de Ana Rosa' que no conocía a Leire Díez, pero. Ahora, en sede judicial ha vuelto a asegurar que casi no habían tenido contacto y que se enteró de quién era esta mujer casi por casualidad.

Álvaro López: "En esa conversación ya se ve que la relación entre Leire y Cerdán no es puramente circunstancial"

Pero nuestro reportero Álvaro López ha conseguido información en exclusiva de los contactos entre la apodada como 'fontanera del PSOE' y Santos Cerdán: "Este programa sabe que al menos se conocen desde el año 2021, cuanto estuvieron en un restaurante en el centro de Madrid, pero este programa también ha tenido acceso a unas conversaciones entre Leire Díez y una persona que le advierte de todo el material que tiene sobre las cloacas del PSOE y que podría afectar a Pedro Sánchez por las presuntas saunas de su suegro. En esa conversación ya se ve que la relación entre Leire y Cerdán no es puramente circunstancial", ha comenzado contándonos.

"Esta persona le dice a Leire que llame a Cerdán para avisarle de que tiene todo esto. A raíz de estos mensajes, Leire le dice que está hablando con Santos y cuándo podría obtener esos audios"; añade nuestro reportero