Adriana Pérez 08 JUN 2026 - 15:58h.

Vox acusa a la Fiscalía de actuar en defensa de David Sánchez al depender jerárquicamente de "PS"

Estalla la tensión entre las defensa, las acusaciones y la Fiscalía en la última jornada del juicio a David Sánchez, antes de los informes finales

Compartir







El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha entrado hoy en una de sus últimas sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz con un nuevo intento de la defensa para frenar el giro de las acusaciones. Su abogado ha pedido al tribunal que su cliente pudiera volver a declarar, al considerar que “se nos mete el tráfico de influencias que no estaba en el escrito original”. El tribunal ha rechazado la petición. La defensa buscaba responder al movimiento de las acusaciones, que han anunciado su intención de modificar sus conclusiones y duplicar la petición de pena.

Seis años de prisión

Las acusaciones reclaman ahora seis años de prisión, dos por cada uno de los tres delitos que atribuyen a Sánchez. El primero se refiere a la presunta creación de un puesto diseñado específicamente para él. Javier María Roldán, abogado de Hazte Oír, lo ha descrito con una metáfora: “fueron como los ratoncillos y las avecillas aquellas de la Cenicienta que hacían un traje a la Cenicienta”.

El segundo delito que se le imputa es haber modificado supuestamente su propio contrato para mejorarlo. José María Bueno, abogado de Manos Limpias, sostiene que “no contento con haber accedido al puesto de coordinador, en los términos que hemos visto, quería algo más”.

El tercer delito está relacionado con el presunto enchufe de su amigo Luis Carrero en la Diputación de Badajoz.

Las acusaciones también han cargado contra la Fiscalía por solicitar la absolución. Marta Castro, abogada de Vox, lo ha expresado así: “la Fiscalía no ha acusado. Todos sabemos de quién depende. Se le conoce por sus siglas PS”.

Tras la intervención de las acusaciones, llega el turno del Ministerio Público y de las defensas. El juicio encara ya su recta final.