Ione Belarra ha anunciado que será la próxima candidata de Podemos en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la próxima candidata de este partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"No me resigno a Ayuso o Almeida", ha expresado Belarra en las jornadas Primavera de Esperanza organizadas por su partido.

Belarra, harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid

"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha avanzado en el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada.

Belarra ha afirmado que está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid y que también tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", ha apostillado entre vítores de los simpatizantes del partido.