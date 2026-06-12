Condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

Nada más conocerse la sentencia, Ione Belarra ha insistido en asegurar que el magistrado "ha protegido a los corruptos del PP" y ha indicado que "no conseguirán" que se calle

El exjuez García Castellón demanda a Belarra en el Supremo por llamarle "corrupto" y prevaricador

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El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle "corrupto" y prevaricador. La dirigente morada ha insistido, tras conocer la sentencia, que el juez "ha protegido a los corruptos del PP" y ha indicado que "no conseguirán" que se calle.

Difusión de la condena

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que García Castellón demandara a Belarra tras esas palabras que vertió en redes sociales y que "constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor" del magistrado jubilado.

También la condena a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X "en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características".

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García Castellón denunció un "daño moral" por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que "tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".

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Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que "las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".

Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.

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García Castellón presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra --aforada ante el alto tribunal por su condición de diputada-- en redes no las profirió "en el ejercicio de su cargo".

La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Belarra asegura que "no conseguirán" que se calle

Tras conocerse la decisión del Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid, la dirigente de Podemos ha insistido en asegurar que el magistrado "ha protegido a los corruptos del PP" y ha indicado que "no conseguirán" que se calle.

En un mensaje en su cuenta de X, Belarra ha reaccionado confirmando que "Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos. Seguimos.", ha advertido la secretaria general de Podemos.

También el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha garantizado en esta red social que no dejarán "de llamar corruptos a los corruptos por más que lo intenten" y que no les van a callar "ni a amedrentar, ni a domesticar".

Y ha considerado el portavoz sobre esta sentencia: "otra más de esta 'justicia' que sufrimos. Otra prueba de la 'normalidad democrática'.

También la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que García Castellón "ha protegido al PP y ha hecho guerra sucia contra Podemos". Y ha agregado que espera que el importe de la condena "no se lo gaste en Cartagena de Indias", además de agradecer a Belarra el "ser valiente": "Nos castigan pero no comprarán nuestro silencio", recalca.