En el escrito se solicita la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentos sobre denuncias, reuniones y comunicaciones

El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán

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Vox ha presentado una querella contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez.

La querella llega después de que la Fiscalía General del Estado haya reconocido al juez de la Audiencia Nacional que Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, se reunió en dos ocasiones con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado.

Solicita la declaración de García Ortiz

En el escrito se solicita la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentos sobre denuncias, reuniones y comunicaciones con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de la querella.

También demanda la apertura de diligencias para investigar los hechos expuestos y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

La querella presentada por Vox recoge hechos relacionados con las actuaciones investigadas en torno a Leire Díez y otras personas, así como reuniones y contactos con miembros de la Fiscalía General del Estado que, para esta formación, deben ser esclarecidos en sede judicial.

Vox expone que, según los informes de la UCO y de los mensajes intervenidos a Leire Díaz, la exmilitante socialista manifestaba "tener vía libre para ir a ver al Fiscal General del Estado".

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"Los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron en la sede de la Fiscalía General del Estado dos reuniones en las que participaron Diego Villafañe, con el letrado Jacobo Teijelo, abogado defensor de Santos Cerdán y con la investigada Leire Díez, presentada como compañera de despacho del citado letrado", recoge el texto de la querella presentada por Vox