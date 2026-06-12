Ester Muñoz, portavoz del PP, ha señalado que "mintieron" en la tasación de las joyas de Zapatero

Un gemólogo y perito judicial analiza las joyas de Zapatero: "Hay mucho desequilibrio entre unas piezas y otras"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este viernes 12 de junio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "mentir" sobre las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte de su despacho porque "ni son herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros". Además, ha afirmado que "solo quien tiene algo que ocultar miente".

Así se ha pronunciado después de que la joyería a la que solicitó una tasación el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', haya valorado en 1,3 millones de euros esas joyas. Ese valor ha sido calculado por la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, según han confirmado fuentes del caso.

Acusan a Zapatero de decir "una mentira más"

En declaraciones a los periodistas, coincidiendo con la jornada de Puertas Abiertas a los ciudadanos en el Congreso, Muñoz ha señalado que esa tasación evidencia que "mintieron" y ha recordado que el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, "empezó a reírse de los que decían que esas joyas podían costar mucho dinero".

Es más, ha destacado que el portavoz de Zapatero llegó a decir que el expresidente del Gobierno "le había dicho que esas joyas estaban entre 30.000 y 50.000 euros y que eran parte de una herencia de una abuela". "Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no tributó (por ellas)", ha enfatizado.

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La dirigente del PP ha resaltado que esa tasación lo que deja "a las claras" es que el expresidente del Gobierno "miente". "Y solo quien tiene algo que ocultar miente. Por lo tanto, una mentira más", ha aseverado.

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Piden explicaciones a Zapatero

Ante las declaraciones del portavoz de Zapatero disculpándose por haber inducido a error sobre el valor de las joyas, la dirigente del PP ha dicho que ella no sabe si "ha intentado inducir a error o ha mentido".

"Creo que es muy benévolo por su parte decir eso. Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles", ha manifestado.

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Al ser preguntada por las informaciones publicadas acerca de que la exmilitante del PSOE Leire Díez se reunió varias veces con el exministro José Luis Ábalos, Muñoz ha indicado que están viendo que "todo lo que iba contando Leire en su libreta era cierto".

Todos ellos "formaban parte de la cloaca"

Así, ha recalcado que Leire Díez "no es una persona ajena al Partido Socialista" sino que "formaba parte de la estructura" de esa formación. "Había una estructura bien establecida, encabezada por el secretario de Organización, que es el número dos del PSOE, y de ahí pendían el gerente, el director de Comunicación y Leire", ha apostillado.

Según ha subrayado, todos ellos "formaban parte de la cloaca" y le cuesta creer que "actuasen y que el presidente del Gobierno no supiera nada" cuando "trabajaban única y exclusivamente para defender a Pedro Sánchez y a su entorno familiar". "Me cuesta creerlo, sinceramente", ha proclamado.

A renglón seguido, Muñoz ha aludido a la "relevante" información publicada por 'El Confidencial' acerca de que Leire Diez "en su libreta apuntaba a gestiones con el fiscal general del Estado que efectivamente se cumplieron". Según ese diario, el exfiscal general Álvaro García Ortiz tramitó una denuncia contra la jueza que llevaba el caso del hermano de Pedro Sánchez como planeó Leire en su agenda.

Muñoz ha insistido en que esa información confirma que "lo que Leire apuntaba en su libreta se cumplía". A su entender, eso apunta a que la exmilitante del PSOE iba "en nombre del uno" y "por eso el fiscal general del Estado atendía las peticiones que le hacía".

"Dudo que el fiscal general del Estado actuara a las órdenes de Leire. Alguien detrás con mucho poder tenía que haber para que el fiscal general del Estado hiciese lo que le pedía esta señora", ha manifestado.