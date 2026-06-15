La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

El abogado Jacobo Teijelo emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no constan en la contabilidad del partido

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Comienza una de las semanas más críticas para Pedro Sánchez y para el PSOE. No tanto por la citación a Begoña Gómez ante el juez Peinado, sino por el impacto que está teniendo el caso de Leire Díez en el Partido Socialista, sobre todo, tras conocer el último informe de la UCO. Santos Cerdán lo manejaba todo desde Ferraz. Además de esos nuevos datos recabados en las agendas y los móviles del ex organizador del partido, han aparecido una facturas falsas emitidas supuestamente al abogado de este, Jacobo Teijelo.

Los investigadores de la Guardia Civil en su último informe sitúan a Santos Cerdán como responsable de que el partido pagara los viajes a la exmilitante, después de unos correos electrónicos incautados en Ferraz a las secretarias. de ahí salen estos entrecomillados en los que se lee “no tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada", pero por otro lado aseguran que Leire Díez daría cuenta a Cerdán de sus maniobras que la orden directa era del propio Cerdán. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No se más", aparecía escrito en uno de los mensajes analizados por la UCO.

Por otro lado aseguran que Leire Díez daría cuenta a Cerdán de sus maniobras. En una de sus agendas aparecen apuntes de lo que estaría haciendo Leire Díez y que demostrarían que él estaba al tanto de la trama a través de la que supuestamente trataban de obstaculizar las investigaciones del aparato judicial y que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

Santos Cerdán lo niega todo

Cerdán ha estado en los juzgados, una vez más, pero ha vuelto a negar todo. Los datos recabados en los registros de la sede de Ferraz, pero en casa de los principales investigados, Cerdán, su abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez también han revelado que se menciona a la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González y la UCO cita mensajes directos a la responsable: "Páseselo a Mercedes a ver qué opina" y la respuesta de que se había obedecido su orden. "Se lo acabo de pasar".

Los agentes de la UCO insisten en que Leire Díez tenía una vía en la Guardia Civil para intentar presionar a los agentes, por las filtraciones. Además añaden que la directora de la guardia civil activó el borrado de mensajes, pero que aún así se constata que siguieron hablando a pesar de que Mercedes González sabía que la guardia civil le seguía los pasos a Leire Díez por sus maniobras.

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En ese mismo informe, los investigadores vuelven a poner el foco en la contabilidad del Partido Socialista. Y sale a relucir el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. La UCO cree que habría emitido dos facturas falsas al PSOE por importe cada una de 26.500 euros. Las facturas, según los investigadores, no aparecen en la documentación aportada por el partido.

De esta manera, Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. "Habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", tal y como aparece en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional.