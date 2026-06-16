Comparece a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la UCO que señalaba que se reunió tres veces con la exmilitante socialista

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

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MadridLa directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado para ser interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre a la investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Los mensajes en el marco del denominado 'caso Leire' demuestran que tuvo contactos con la denominada 'fontanera del PSOE' y los investigadores creen que conocía sus actuaciones. La pregunta, en este sentido, es si colaboró con ella. La propia González, tras conocerse estas informaciones, reconocía haber tenido reuniones con Díez, pero subrayó que "jamás" ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco "ha interferido en ninguna investigación".

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La comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado por el caso Leire Díez

Mercedes González comparece así en la comisión de Interior a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la directora de la Benemérita se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Tras conocerse dicho informe, González admitió tres reuniones, a pesar de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska viniera negando desde el pasado año la existencia de dichas citas.

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A través de un comunicado, González indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.

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El PP ha pedido la dimisión o cese de Mercedes González

Las posibles maniobras de Leire Díez ante la Guardia Civil son uno de los elementos que estudian los investigadores del caso, que consideran que la exmilitante trató de promover una investigación contra la UCO en relación con unas presuntas filtraciones, y consideran que Mercedes González conocía esa actividad.

A partir de las 16:00 horas de este martes, González, cuya dimisión o cese ha pedido el PP, deberá responder a las preguntas de la oposición acerca de esta investigación, en la que también un exresponsable de la UCO dijo haber recibido la orden de "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez