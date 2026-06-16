El PSOE envía al juez Pedraz el burofax con el que se informa del fin de la relación con Jacobo Teijelo

La UCO apunta a que el PSOE emitió dos facturas falsas al abogado de Santos Cerdán

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El PSOE ha mandado documentación al juez Santiago Pedraz para aclarar las supuestas facturas falsas pagadas a Jacobo Teijelo, abogado implicado en el caso Leire. Desde Ferraz han enviado documentos y un burofax que probaría que esas facturas señaladas por la UCO nunca se le pagaron al letrado. En el documento, con fecha de hace un año, se le comunica que no le pagarían las dos facturas de 26.500 euros cada una.

El PSOE ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que así se le comunicó por burofax al abogado Jacobo Teijelo, presunto integrante de la trama Leire Díez, de que no le pagarían las dos facturas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha destacado como supuestamente falsas al no tener resguardo justificativo.

El PSOE adjunta las facturas que suman 53.000 euros emitidas por el abogado de Santos Cerdán

Los investigadores de la UCO señalaban en su último informe que Jacobo Teijelo había mandado por correo electrónico las dos facturas que suman 53.000 euros, pero que el partido no las aportó.

El abogado las habría facilitado a los agentes dentro de la petición de información sobre el caso que investiga la Audiencia Nacional que tiene como principales imputados a Leire Díez y Santos Cerdán, este último exorganizador del PSOE.

La UCO en su último informe evidenciaba que se habían aportado esas dos facturas, pero que estas no aparecían reflejadas en la contabilidad del PSOE. Un día después de hacerse público el informe, desde Ferraz han enviado la documentación al juez Santiago Pedraz con el burofax enviado a Teijelo que probaría que no se le pagaron las facturas y que se rechazó abona