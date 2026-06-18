Pedro Sánchez ha expresado su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración por el caso Plus Ultra

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El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración judicial en el marco del caso Plus Ultra, y le ha trasladado personalmente su apoyo y ánimo. Además, se ha solidarizado con sus hijas después de que hayan sido imputadas por el juez.

Antes de participar en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha respaldado las explicaciones ofrecidas por Zapatero y ha reconocido que él mismo ha recibido regalos institucionales durante su etapa al frente del Ejecutivo.

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Respaldo del PSOE y defensa de la presunción de inocencia

El presidente del Gobierno ha recordado el comunicado difundido por Zapatero, en el que proclamó su inocencia, pidió confianza y expresó su respeto por la actuación de la Justicia: "Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo", ha afirmado Sánchez, quien también ha trasladado su solidaridad a las hijas del expresidente y al resto de su familia.

Asimismo, ha defendido la necesidad de respetar la presunción de inocencia de Zapatero, de sus hijas y de varias trabajadoras del PSOE implicadas en la causa judicial. Además de las hijas del expresidente, el juez del caso ha acordado investigar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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"Está tranquilo", asegura Sánchez

El líder del Ejecutivo ha explicado que ha mantenido conversaciones con Zapatero durante los últimos días y que le ha transmitido su "ánimo personal" y su confianza en su inocencia. "Está tranquilo y tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del PSOE", ha insistido.

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Respecto a las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente, valoradas en 1,3 millones de euros, Sánchez se ha remitido a las explicaciones dadas o que pueda ofrecer Zapatero, reiterando que confía en su versión. Sánchez ha señalado que todos los presidentes del Gobierno reciben regalos institucionales y ha reconocido que, en muchas ocasiones, ni siquiera conoce el contenido de esos obsequios, ya que se entregan como muestra de reconocimiento o amistad hacia España.

En este sentido, ha subrayado que la España de 2007, cuando gobernaba Zapatero, es distinta a la actual y ha destacado que, "afortunadamente", la recepción de regalos institucionales está actualmente regulada.