Malena Guerra 18 JUN 2026 - 15:57h.

El ex presidente del Gobierno entregó a Patrimonio relojes de oro o una silla de montar que le regaló Gadafi

El PSOE considera "razonable" que Zapatero necesite tiempo para recopilar datos sobre las joyas halladas en su despacho

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José Luis Rodríguez Zapatero rechazó declarar sobre las joyas encontradas en su despacho y ni siquiera le dijo al juez que tipo de documentación estaba intentando encontrar. Eso sí ha prometido aclarar el origen de las alhajas en los próximos diez días. El líder del PSOE, sin embargo, sí entregó a Patrimonio otros valiosos regalos que recibió siendo presidente.

Su entorno ha vuelto a filtrar que las joyas proceden de un regalo del rey de Arabia Saudí que visitó nuestro país en 2007, pero necesita que lo acredite un monarca ya fallecido; lo más difícil es que tiene que justificar que le regaló de golpe 12 joyas de lujo valoradas en 1, 300.000 euros. Las otras 90 joyas de la caja fuerte de su despacho, en Ferraz, tienen un valor estimado de otros 100.000 euros.

En el listado de regalos oficiales de Zapatero, solo aparecen una "figura reloj de sobremesa dorado con esmeraldas y dos caballos", regalos del rey Abdalá de Arabia Saudí, en 2007. El expresidente también declaró una silla de montar entregada por Gadafi ese mismo año. También una escribanía del rey de Marruecos.

Al año siguiente Zapatero recibió otro regalo del rey Abdalá, pero es artesanía y no joyas. También figuran en la lista de regalos un cuenco de plata del presidente colombiano ,jarrones , sombreros y mantelerías o una caja de plata de la reina Noor, de Jordania. En esta lista hay hasta 545 regalos, que registró Zapatero entre 2004 y 2011, pero no son piezas de joyería, como las que investiga el juez de la Audiencia Nacional.

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El juez de la Audiencia Nacional mantiene dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno una pieza separada por presuntos delitos fiscales y de contrabando de las joyas halladas en el registro de su despacho. El magistrado considera que el origen de las mismas "no está justificado".