De producirse un adelanto electoral, los comicios podrían celebrarse en marzo de 2027 y quedarían desligados de las elecciones autonómicas

El PSOE y Sumar unen fuerzas para impedir que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que exigen elecciones

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MadridCada día que pasa y con cada noticia judicial que aparece, el Gobierno de Pedro Sánchez parece que se debilita. Por eso, la presión a Pedro Sánchez para que convoque elecciones empieza a ser insostenible y será aún más, si no consigue aprobar los presupuestos este año, como informa Virginia Mayoral.

Además, la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado se perfila como una de las pruebas más decisivas para el Gobierno de Pedro Sánchez en un contexto de creciente presión política y de incertidumbre sobre la estabilidad de la legislatura.

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La legislatura atraviesa una fase terminal, según el PP

La aritmética parlamentaria continúa siendo compleja y el respaldo necesario para sacar adelante los presupuestos no está garantizado.

Aunque la mayoría de partidos pide un adelanto de elecciones y el Gobierno busca mantener el apoyo de los grupos, la situación en el Congreso parece que, según pasan los días, empieza a tambalearse.

Sin embargo, en las últimas sesiones parlamentarias, Junts per Catalunya ha permitido la tramitación de varios reales decretos y otras iniciativas del Ejecutivo, aunque al mismo tiempo ha mostrado posiciones divergentes en algunas votaciones impulsadas por la oposición.

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Desde el Partido Popular se insiste en que la legislatura atraviesa una fase terminal. Representantes de la formación como Borja Sémper o como Alberto Núñez Feijóo sostienen durante sus apariciones públicos que el desgaste político del Gobierno y las dificultades para reunir apoyos hacen cada vez más difícil mantener el actual escenario parlamentario.

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Los presupuestos, claves para un adelanto electoral

La aprobación de los presupuestos se ha convertido así en el principal termómetro de la estabilidad gubernamental. Las cuentas públicas deberán presentarse, como máximo, antes del 30 de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria.

El proceso podría prolongarse durante varios meses y desembocar en una votación definitiva a finales de año.

El propio Pedro Sánchez ha reiterado en multitud de ocasiones la intención del Ejecutivo de cumplir con su obligación constitucional y presentar un proyecto presupuestario. No obstante, desde el Gobierno se ha terminado confesando que las negociaciones todavía no han comenzado aún formalmente.

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¿Cuándo se producirían las elecciones?

Por eso, expertos y rostros políticos apuntan a que una derrota parlamentaria de los presupuestos podría abrir un nuevo escenario de elecciones.

Aunque el Gobierno no ha planteado oficialmente un adelanto electoral, se considera que si no se consigue aprobar las cuentas se podría producir la convocatoria de elecciones generales antes del final natural de la legislatura que tanto pide y desean desde el PP.

De producirse ese supuesto, los comicios podrían celebrarse en marzo de 2027 y quedarían desligados de las elecciones autonómicas previstas para mayo de ese mismo año, descartando así la coincidencia de ambas citas electorales en una única jornada y del conocido como 'Super Domingo Electoral'.

Por el momento, el futuro de la legislatura continúa vinculado a una negociación presupuestaria que será determinante para medir la capacidad del Ejecutivo de mantener la mayoría parlamentaria que lo sostiene.