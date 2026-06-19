Vuelve a mostrar confianza en su inocencia y empatiza con el expresidente tras la imputación de sus hijas

El Gobierno explica que el listado de regalos a Pedro Sánchez se hará público cuando abandone la Moncloa

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que fue el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó la regulación sobre los regalos oficiales y ha señalado que corresponde al propio exmandatario decidir si debe devolver las joyas intervenidas en los registros del denominado 'caso Plus Ultra', tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. Además, Sánchez ha vuelto a expresar su confianza en la inocencia de Zapatero tras su imputación en esta causa judicial.

Sánchez reivindica la regulación impulsada por Zapatero

Durante una rueda de prensa tras la celebración del Consejo Europeo, Sánchez ha recordado que en 2007 no existía una "legislación" específica sobre los obsequios que recibían los presidentes y ha subrayado que fue precisamente Zapatero quien promovió un "marco legal para regular y registrar esos regalos".

Su referencia parece aludir al Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 durante el mandato del expresidente socialista, que recogía un inventario de los regalos recibidos durante los viajes oficiales, limitaba su aceptación y establecía que aquellos de mayor valor debían depositarse en Patrimonio del Estado.

"Debe ser Zapatero quien responda"

Preguntado sobre si considera coherente que el expresidente pudiera quedarse con algunas joyas recibidas como obsequio y si debería devolverlas, Sánchez ha evitado pronunciarse y ha asegurado que debe ser el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien responda a esa cuestión: "Yo le puedo contar mi experiencia y mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid", ha explicado el jefe del Ejecutivo.

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Sánchez ha añadido que estos presentes suelen entregarse como símbolo de respeto institucional o de hermandad entre países. Finalmente, Sánchez ha reafirmado su respeto a la Justicia y su confianza en la inocencia del expresidente del Gobierno. Asimismo, ha reivindicado el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que, a su juicio, en muchas ocasiones "se ve atropellado".

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El presidente también ha asegurado que se imagina la difícil situación personal que estará atravesando Zapatero tras la imputación de sus dos hijas en el marco de esta investigación.