El listado de regalos a Pedro Sánchez se hará público cuando abandone la Moncloa

El Ministerio de la Presidencia ha explicado que el listado de regalos de Sánchez se hará público cuando abandone la Moncloa

Zapatero no declaró las joyas pero sí entregó a Patrimonio otros valiosos regalos que recibió siendo presidente del Gobierno

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Uno de los asuntos importantes que investiga el juez sobre José Luis Rodríguez Zapatero es el origen de las joyas encontradas en el despacho del expresidente.

Al ser preguntado por la investigación, Pedro Sánchez respondía que "por supuesto todos los presidentes del Gobierno" habían recibido "regalos". Hay que destacar que no existe como tal un listado público y actualizado de todos los regalos que ha recibido el presidente del Gobierno desde que fue elegido. El Ministerio de la Presidencia explica que se hará público cuando Pedro Sánchez abandone la Moncloa.

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Sánchez reitera su respaldo a Zapatero y desvela que ha estado en contacto con él desde su imputación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de su declaración en la Audiencia Nacional por varios delitos y la imputación de sus hijas. Además ha desvelado que ha estado en contacto con él desde que estalló el caso y le ha trasladado que está "tranquilo".

"He hablado con él, está tranquilo y, desde luego, tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español", ha indicado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que empieza este jueves en Bruselas, incidiendo en que le trasladó su "ánimo personal" y la "confianza en su inocencia".

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Sánchez mantiene por tanto el respaldo al expresidente, a pesar de que el juez José Luis Calama considera que sigue habiendo indicios en su contra tras escuchar su declaración y después de que el magistrado haya ampliado la investigación imputando a sus hijas como propietarias de la sociedad What The Fav, a la que le atribuye un papel instrumental para cobros irregulares de la presunta trama.

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Suscribe el comunicado de Zapatero

En ese sentido, ha trasladado su "empatía y solidaridad" a la familia de Zapatero ante la "difícil" situación que, dice, están viviendo tras las últimas novedades de la investigación, que sitúa a la empresa de las hijas como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama. "Esperemos que todo se pueda aclarar y se pueda proclamar lo que él defiende, que es su inocencia", ha apuntado Sánchez.

El presidente se ha remitido al comunicado publicado por Zapatero tras comparecer en la Audiencia en el que proclamó su inocencia, pidió confianza y manifestó su respeto a la Justicia, palabras que ha suscrito el actual jefe del Ejecutivo.

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"Confiamos en su inocencia, por supuesto respetamos la labor de la Justicia y lógicamente empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas", ha manifestado.

Le dijo que es inocente y confía en él

Al ser interrogado sobre los detalles de las conversaciones con Zapatero y si le han convencido sus explicaciones, el presidente ha recalcado que no es "fiscal" ni "juez". "Me ha manifestado su inocencia y yo confío en esa inocencia", ha recalcado.

Respecto a las joyas encontradas por la Guardia Civil en su despacho y que llevaron al juez a abrir una pieza separada por posible delito fiscal y de contrabando, Sánchez ha dicho que solo sabe lo que Zapatero testificó en la Audiencia Nacional. "No tengo nada más que añadir al respecto", ha zanjado.

Todos han recibido regalos

También ha evitado concretar si considera ético o acorde con el ideario socialista la posesión de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que, según la Justicia, no han sido declaradas. "Creo que todo eso lo va a aclarar el presidente Zapatero, ha pedido más tiempo para poder aclarar esa cuestión", ha apostillado, incidiendo en el respeto a la presunción de inocencia.

A continuación ha señalado que todos los presidentes del Gobierno han recibido regalos de otros líderes internacionales --"algunos ni sé cuales son", ha añadido-- haciendo hincapié en que no se suelen entregar durante las reuniones sino que se hacen de modo "institucional" y en reconocimiento a la amistad entre países.

En ese sentido también ha hecho hincapié en que la legislación en esta materia del año 2007, en el que gobernaba Zapatero, no es la misma que en la actualidad. "Creo que afortunadamente en esto también se ha legislado, se ha regulado", ha apuntado.

Finalmente Sánchez ha dicho desconocer las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que vinculó las investigaciones a Zapatero y la información proveniente de agencias de Estados Unidos, a la posición de Sánchez, de oposición al presidente Donald Trump.