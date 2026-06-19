El Partido Popular se posiciona con Ayuso en el caso de González Amador: "Se trata de un particular en relación a su actividad particular"

La pareja de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en tres años, cuando empezó con la presidenta

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MadridEl Partido Popular ha valorado el informe de la UCO que cuestiona las gestiones de las empresas de González Amador, pareja de Díaz Ayuso. Desde la dirección del PP defienden que la investigación afecta a una persona particular y que, en ningún caso, se trata de dinero público.

Según la investigación, el inicio de la relación de Isabel Díaz Ayuso con su actual pareja coincide con el mismo período: entre 2021 y el 2023. Período en el que el grupo Quirón pagó casi 4.500.000 euros a las dos empresas de Alberto González Amador por servicios de consultoría.

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El PP, sobre el caso: "Se trata de un particular en relación a su actividad particular"

Los agentes de la UCO sospechan que una de las empresas es en realidad una sociedad pantalla. Con unos medios (equipos de depilación láser y para reducir la grasa localizada) que les llevan a concluir que no serían los necesarios para la prestación de los servicios de asesoría facturados a Quirón o como para entender que en este momento la pareja de Ayuso pasase de facturar de 30.000 a más de 700.000 euros.

En el PP tratan de desvincular a la presidenta madrileña de la presunta corrupción de su pareja. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el de "un particular en relación a su actividad particular", por lo que hay que abordarlo con "esa perspectiva".

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A la vicesecretaria 'popular' le han preguntado por González Amador al hilo del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado al juez de Instrucción número 19 de Madrid en la investigación de la pieza separada en la que se instruye la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios.

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El Grupo Quirón es el mayor adjudicatario sanitario privado de la Comunidad de Madrid

El informe de la UCO datado el pasado 19 de diciembre, expone que la empresa de González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Hay que destacar que el Grupo Quirón es el mayor adjudicatario sanitario privado de la Comunidad de Madrid con una facturación anual de alrededor de 1.000 millones. En definitiva, es el principal foco de asedio que encuentra Ayuso en su momento político.