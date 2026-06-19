El PP acusa a Zapatero de haber dado otra versión en su comparecencia en el Senado

La declaración de Zapatero ante el juez Calama: de las lagunas del expresidente a la tensión del interrogatorio en la Audiencia Nacional

Compartir







Los audios filtrados de la comparecencia de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional vuelven a desatar la caja de los truenos. Se escucha a Calama preguntar sobre los clientes de la empresa Análisis Relevante y al ex presidente dar respuestas ambiguas que reavivan el fuego entre PP y PSOE. Los populares creen que el líder socialista, investigado por el Caso Plus Ultra de haber dado otra versión en el Senado.

Si analizamos los audios que se han filtrado sobre la comparecencia del líder socialista se escuchan sus palabras evasivas y la gran contradicción en la que cayó a la hora de hablar de sus clientes de la consultora administrada por su amigo Julio Martínez Martínez, así como sobre su importancia dentro de esa empresa. A un cierto punto se escucha a Calama asegurar que desde su punto de vista de magistrado instructor, “parece que se monta para recibir comisiones”.

PUEDE INTERESARTE El juez acuerda investigar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y a su secretaria por el caso Plus Ultra

En el Senado, cuando Zapatero tuvo que responder por el caso Plus Ultra le preguntaron por el único cliente que constaba y él respondió que lo desconocía. En una sucesiva entrevista fue aún más rotundo. Sin embargo, ante el juez habló de una relación directa y fluida con ellos.

El magistrado le pregunta: "¿Los encargos cómo los recibía?" y la respuesta de Zapatero parece de otra época, al asegurar que toda la relación era verbal. "No tenemos ni contratos escritos, no tenemos hojas de encargo... Parece que se monta para recibir comisiones".

"Verbalmente, dada la relación que teníamos.. Yo establecía los parámetros básicos del informe. Algunos escritos por mí, además de mi puño y letra.. Otros son informes, reuniones, viajes. A veces he tenido una consultoría que consistía simplemente en un almuerzo al mes", se escucha la explicación del ex presidente del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al magistrado no le convencen las explicaciones de Zapatero sobre sus trabajos para Análisis Relevante y le dice directamente: "Podemos sospechar que realmente no eran informes de consultoría sino una tapadera para recibir una comisión", provocando la rápida reacción de Zapatero.

"No ejercí ni la más mínima influencia. Y el trabajo que yo he hecho para Análisis Relevante es un trabajo profesional", aseguró. José Luis Calama, sin embargo, le apuntó que la falta de documentos que demuestren esa relación profesional. "Niego absolutamente porque en mi vida he hablado ni he negociado ninguna comisión".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Zapatero, pero yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor"

"Señor Zapatero. No lo pongo en duda, se escucha otra vez a Calama, "pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor y tengo muchas veces que ser incisivo para aclarar".

Zapatero, sí admitió ante el juez que interactuaba con los clientes de Análisis Relevante, "con casi todos", una versión completamente distinta a la que había defendido hasta su declaración: "Yo no tengo el dato de quienes eran los clientes, no lo tengo", respondía al periodista Carlos Alsina, pero ahora, ha cambiado versión y ha admitido ante Calama que incluso se ha reunido con ellos.

Los recelos del juez Calama se perciben en el interrogatorio y a la pregunta de si seguía manteniendo relación con el administrador de Análisis Relevante, Zapatero decidió dejar la respuesta en el aire o peor aún, no quiso contestar.