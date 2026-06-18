La empresa de Amador no tenía medios para los servicios que cobraba a Quirón, según la Agencia Tributaria

Un juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde 2014

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La Agencia Tributaria (AEAT) cree que una empresa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención, ya que se trataba de una compañía de tratamientos estéticos.

Así figura en un informe de la AEAT de diciembre de 2023 incorporado a otro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha trascendido este jueves pero se elaboró el pasado mes de diciembre, según ha adelantado Eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE

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Ese informe de la UCO forma parte de la pieza separada en la que el juez Antonio Viejo investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios en el marco de sus negocios con Quirón Prevención.

Los indicios que observa el juez

En esta causa el juez ve indicios de que González Amador adquirió por casi medio millón de euros una empresa, Círculo de Belleza S.L., propiedad de la mujer del que era presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, de la que no hay elementos que acrediten su valor, "siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión" al directivo de la empresa sanitaria. Una vez comprada la renombró como Masterman & Whitaker.

Este proceso discurre aparte del procedimiento principal, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.

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Recientemente, el titular de la Plaza 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid que se encarga de la pieza separada autorizó a la UCO para que investigue movimientos de varias cuentas bancarias, entre ellas del novio de Díaz Ayuso. Esa decisión se basó en el informe que se conoce ahora, precisan fuentes jurídicas.

El informe de la UCO

Los investigadores de la UCO se hacen eco de numerosos pasajes de otro informe de la agencia tributaria que concluyó que la empresa de González Amador llamada Masterman & Whitaker, "carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que prestó a Quirón Prevención.

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"Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría" dice el informe refiriéndose a la conclusiones de la Agencia Tributaria, y añade que el material de Círculo de Belleza, luego Masterman, "estarían totalmente amortizados”.

La UCO concreta cómo la mercantil Círculo de Belleza no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020, y aumentó su cifra de negocio tras ser adquirida por González Amador, precisando que "en el ejercicio 2021 su cifra de negocio (327.320 euros) guardaría relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057, 20 euros (327.320 más 21 % IVA)".

Las participaciones que vendió

En el escrito que la Agencia Tributaria envió al juez en mayo se detalla que en septiembre de 2020 el directivo de Quirón Prevención Fernando Camino vendió 66 participaciones de la empresa Círculo de Belleza a su mujer, que se convirtió así en socia única y quien, unos meses después, en diciembre, transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, sociedad de González Amador.

Una operativa que, según un informe de la Agencia Tributaria del pasado febrero, derivó también en un procedimiento inspector de Hacienda sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2020 de Fernando Camino. Ahora bien, al conocer la Agencia Tributaria que había una investigación penal en marcha, remitió un escrito al juez en el que solicitaba paralizar el procedimiento inspector.

Sobre este documento la defensa de González Amador acaba de presentar una solicitud en el juzgado en la que sostiene que los hechos denunciados por la Agencia Tributaria "ya no son objeto de investigación por el Tribunal al que nos dirigimos al haber concluido la fase de instrucción e intermedia del procedimiento, siendo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid".